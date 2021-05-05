Йеллен взбудоражила рынки

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила во вторник, что не видит угрозы роста инфляции. Тем самым она сгладила эффект своего предыдущего заявления о том, что может понадобиться увеличение ключевой ставки для того, чтобы не дать американской экономике «перегреться». Угрозу «перегрева», по ее мнению, создают триллионы долларов, которые уже вложены и еще будут вложены в первую экономику планеты Джо Байденом в ходе борьбы с пандемией и с ее последствиями.

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Как отреагируют инвесторы и рынки на успокоительные слова бывшего главы ФРС, перебравшейся сейчас в кресло руководительницы Министерства финансов США, из-за разницы во времени станет известно сегодня вечером. Слова же о возможности поднятия ставки привели к панике на фондовых рынках и к усилению распродажи акций высокотехнологических компаний, которые после отличных квартальных отчетов на прошлой неделе взобрались на рекордные высоты. Кроме распродаж акций, намек главного американского финансиста привел к новому росту ставок по гособлигациям.

«Может так получиться, что придется поднимать ставку, чтобы не дать нашей экономике «перегреться»,- заявила Джанет Йеллен в ходе онлайн-дискуссии на конференции «Экономика будущего», проводимой журналом The Atlantic,- даже несмотря на то, что дополнительные расходы малы в сравнении с размером самой экономики. Они (расходы) могут привести к очень скромному росту ставок для перераспределения средств, но эти инвестиции в нашу экономику необходимы, чтобы сделать ее более конкурентоспособной и продуктивной. Думаю, что благодаря им наша экономика будет расти быстрее».

Кстати, Джанет Йеллен считает, что главной задачей всех программ помощи президента Байдена, которые и могут привести к «перегреву» экономики, является попытка обратить вспять десятилетия растущего экономического неравенства в американском обществе.

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Через какое-то время после слов о ставке Джанет Йеллен подчеркнула, что не считает, что инфляция может стать проблемой для американской экономики. По ее мнению, любые повышения цен объясняются разорванными цепочками поставок и возвратом цен на нефть к допандемическим уровням и будут носить временный характер. На прямой вопрос об ее словах о поднятии ставки Йеллен ответила, что это был не прогноз и тем более не рекомендация.

«Если кто-то и ценит независимость ФРС,- подчеркнула она,- то этот человек – я. Не думаю, что с инфляцией возникнет проблема. Но если она все же возникнет, мы можем полагаться на ФРС, которая ее решит».

Ставки по американским гособлигациям в этом году резко выросли. Особенно большой рост на растущих надеждах на быстрое восстановление экономики после пандемического кризиса произошел в первом квартале.

«Не думаю, что задача этих слов (об увеличении ставки) заключалась в поднятии ставок по облигациям»,- считает аналитик и специалист по ставкам компании TD Securities Геннадий Гольдберг.

И тем не менее, после слов Йеллен ставки по основным десятилетним гособлигациям выросли во вторник до 1,58%.

Руководство ФРС, включая Джерома Пауэлла, считает, что очередной рост ставок по облигациям отражает скорее уверенность в американской экономике, чем ожидания того, что главный банк США начнет возвращаться к ультраадаптивной денежно-кредитной политике. По последнему прогнозу ФРС, повышение ставок не произойдет ранее 2024 года.