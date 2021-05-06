Блинкен сделал первое заявление в Киеве

Госсекретарь США Энтони Блинкен, прибывший в Киев c визитом, заявил в четверг, что Вашингтон будет поддерживать «суверенитет, территориальную целостность и независимость» Украины, сообщает Fox news.

После встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Министерстве иностранных дел, он отметил также, что США намерены помочь Киеву «продолжать укреплять» собственную демократию и бороться с коррупцией.

"Я счастлив вновь вернуться на Украину. Я тут по очень простой причине – представляю президента Байдена. Мы хотим подтвердить сильное партнерство между нашими странами", — сказал Блинкен (цитата по Focus.ua).

Блинкен прибыл в Киев накануне поздно вечером. Вместе с ним на Украину прилетела Виктория Нуланд, на прошлой неделе утвержденная Сенатом Конгресса США на должность замгоссекретаря по политическим делам. В четверг у главы Госдепа уже прошла встреча с депутатами Верховной рады, главой МИД Дмитрием Кулебой, также запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром страны Денисом Шмыгалем.