Китай резко отреагировал на заявление стран G7

Китай осудил совместное заявление министров иностранных G7, в котором выражается поддержка Тайваню и критикуется Пекин, сообщает Reuters. Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что это грубое вмешательство во внутренние дела Китая.

Министры иностранных дел G7 приняли коммюнике после лондонского саммита в котором утверждается, что Китай виновен в нарушениях прав человека и в использовании своего экономического влияния для запугивания других стран.

«Большая семерка» также заявила, что поддерживает участие Тайваня в форумах Всемирной организации здравоохранения и Всемирной ассамблее здравоохранения, и выразила озабоченность «любыми односторонними действиями, которые могут привести к эскалации напряженности» в Тайваньском проливе.

В МИД Китая подчеркнули, что в заявлении G7 содержатся «беспочвенные обвинения» и грубое вмешательстве во внутренние дела Китая, которые он решительно осуждает.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства добавил, что группа G-7 должна предпринять конкретные действия для ускорения восстановления мировой экономики, а делать шаги в противоволожном направлении.

Китай считает Тайвань своей собственной территорией и выступает против любого официального представительства Тайваня на международном уровне.