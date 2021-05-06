Лавров заявил, что Евросоюз страдает «манией безнаказанности»

Евросоюз, который постоянно угрожает России новыми санкции, чувствует манию безнаказанности, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе общения с прессой по итогам встречи с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном.

«Когда Евросоюз начинает угрожать нам новыми санкциями, я просто начинаю уже думать, что, помимо вот этого ощущения вседозволенности и непогрешимости, ЕС начинает быть обуреваем еще одной манией — имею в виду полную безнаказанность», - поделился министр.

Он заявил, что санкции против России со стороны Евросоюза вводятся «без каких-либо убедительных оснований и абсолютно нелегитимно». Кремль не оставит подобные действия против страны без ответа, отметил министр. Лавров также уверен, что «архитектуру» отношений с Россией, которая была «беспрецедентно развитой в свое время», разрушил именно Брюссель.

Лавров считает путь, по которому идет ЕС в настоящий момент, тупиковым вариантом, отметив, что многие члены союза солидарны с ним, однако из-за «агрессивного русофобского лобби» не могут ничего изменить в этой области и просто «плывут по течению».

Ранее Россия запретила въезд в страну главе Европарламента Давиду Марии Сассоли, замглавы Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вере Юровой и главе прокуратуры Берлина Йоргу Раупаху. Решение было принято в ответ на новые санкции ЕС.