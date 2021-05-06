Мировые цены на продовольствие достигли максимума с 2014 года

Мировые цены на продовольствие в апреле текущего года достигли максимального значения с 2014 года, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО). Уточняется, что индекс средних международных цен на основные виды продовольствия в апреле 2021 года оказался на 1,7% выше, чем месяцем раньше, и на 30,8% выше показателя 2020 г.

«Индекс, который отслеживает ежемесячные изменения мировых цен на общепринятые продовольственные товары, достиг самого высокого уровня с мая 2014 года, а в номинальном выражении он на 12% ниже своего исторического пика в феврале 2011 года», - говорится в сообщении ФАО. Организация сообщает, что наибольший рост показала цена на сахар, который из-за морозов во Франции и сокращении сбора сырья в Бразилии подорожал на 3,9%.

Среди лидеров подорожания также находятся растительное масло, индекс цен на которое вырос в апреле на 1,8%, мясо (+1,7 %) и молочные продукты (+1,2%). Также демонстрируют тенденцию к росту зерновые, индекс которых вырос на 1,2%. Это при условии, что производство зерновых прогнозируется на уровне 2 767 млн т, что на +2,1% выше прошлогоднего показателя, а мировое использование зерновых прогнозируется на уровне 2 783 млн т, (+ 2,7 %). Рост спроса происходит в основном за счет популярности фуражного зерна в США и Китае.

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