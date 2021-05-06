На Всемирном конгрессе названа лучшая вакцина от COVID

Эксперты Всемирного конгресса вакцин - 2021 (World Vaccine Congress Washington 2021) признали лучшей в мире вакциной от коронавируса препарат от американской компании Moderna, говорится на сайте мероприятия. Конгресс до пандемии традиционно проходил в Вашингтоне, а в текущем году он прошел в онлайн-формате.

Первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» вошла в шорт-лист награды, в котором числятся разработки компаний AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago и Novavax, совместный проект Pfizer и BioNtech и вакцина для животных от Zoetis.

Вакцина компании Moderna стала первой в категории «Лучшая новая технология/платформа вакцины». Устроители не уточнили принципы, по которым происходил отбор препаратов.

Всемирный конгресс вакцин проходит, начиная с 2000 года, за все время участие в нем приняли сотни ученых и экспертов, а также тысячи зрителей, говорится на сайте мероприятия. Основными темами для обсуждения на конгрессе становятся разработки и распространения различных препаратов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выдала компании Moderna разрешение для использования вакцины в экстренных случаях. Группа экспертов отметила, что эффективность вакцины составляет 94,1% и рекомендовала ее к применению для всех групп населения старше 18 лет.



