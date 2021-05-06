Названа самая пророссийская страна НАТО

Словацкий институт GLOBSEC провел исследование в ряде стран Восточной и Центральной Европы, чтобы выяснить влияние России на граждан этих государств. Опрос проводился в Болгарии, Чехии, Венгрии, Черногории, Северной Македонии, Польши, Румынии, Сербии и Словакии, сообщается на сайте сербского телеканала b92 в четверг.

В отчете говорится, что российский нарратив в отношении НАТО, нашел самый большой отклик в Черногории. Согласно этому документу, большинство черногорских граждан считают Россию братской страной и, соответственно, считают правильным высказывание, согласно которому Россия является жертвой политики Запада.

Согласно данным GLOBSEC, Черногория поддерживает Запад на уровне 35%, в то время как 25% респондентов в стране ориентированы на Восток. И это самый высокий уровень поддержки провосточной ориентации среди всех стран, охваченных исследованием.

Авторы доклада отмечают, что черногорские граждане склонны также к посткоммунистической ностальгии и многие из них считают, что жизнь была лучше до 1989 года. Россию при этом они воспринимают как стратегически важного партнера на будущее.

Отмечается, что молодые люди в Черногории, как и их сверстники из Сербии, Венгрии и Северной Македонии, в большинстве случаев считают Россию стратегическим партнером. Так, среди граждан Черногории 38% придерживаются этого мнения.

«В девяти странах, в которых проводился опрос, 59% считают Россию доминирующим партнером», - говорится в отчете GLOBSEC.

Что касается Черногории, 60% респондентов считают, что НАТО провоцирует Россию, окружая ее военными базами.

Напомним, Черногория официально стала членом Североатлантического альянса в июне 2017 года.