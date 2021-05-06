Британия направит два корабля к острову Джерси из-за угроз Франции о блокаде

Лондон отправил в Ла-Манш два военных корабля патрулировать воды Джерси, крупнейшего из Нормандских островов. Париж угрожает оставить джерсийцев без электричества после того, как они начали на прошлой неделе выдавать лицензии французским рыбакам, без которых лов рыбы запрещен.

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Французские рыбаки утверждают, что имеют право ловить рыбу в Ла-Манше, и угрожают устроить акции протеста в Сент-Хелиере, которые вполне можно квалифицировать как блокаду острова. На Даунинг-стрит, 10, заявили, что британские сторожевые корабли будут следить за быстро обостряющейся обстановкой вокруг Джерси. Первый – Severn уже прибыл в четверг рано утром к острову. Кстати, это один из кораблей, которые несколько лет назад следили за российскими военными кораблями, проходившими по Ла-Маншу. В британском Министерстве обороны сообщили, что второй сторожевик – Tamar подойдет несколько позже.

Severn и Tamar – 90-метровые сторожевые корабли с экипажем из 45 матросов. Они способны взять на борт до 50 морских пехотинцев и вооружены двумя крупнокалиберными орудиями и другим вооружением.

Поздно вечером в среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о полной поддержке Лондоном Джерси, расположенного, кстати, всего в 22 км от побережья Франции. Он считает «любую блокаду» острова французскими судами «полностью неоправданной».

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Несколькими часами ранее Джонсон провел переговоры с главным министром Джерси Джоном Ле Фондре и министром внешних дел Йэном Горстом и призвал к деэскалации напряженности в отношениях между Джерси и Францией.

Дмитрий Рогофф, глава рыбаков Нормандии, заявил, что рыбаки не будут блокировать гавань главного города Джерси и после обеда вернутся во Францию.

Поводом к обострению отношений послужили новые правила ловли рыбы, принятые правительством Джерси в соответствии с Соглашением о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией (ТСА). По новым правилам, ловить рыбу в водах Джерси имеют право только рыбаки, имеющие лицензии джерсийского правительства. Для ее получения они должны доказать, что уже ловили рыбу в этих водах.

Получить разрешение, жалуются рыбаки, нелегко. В пятницу, например, джерсийские власти выдали их лишь 41 судам, оборудованным устройствами, которые позволяют отслеживать их местонахождение.

Французские власти утверждают, что новые правила не были заранее переданы в Брюссель, что является нарушением ТСА. В Париже новые правила считают незаконными и недействительными.

«Я считаю их оскорблением,- объясняет глава компаний Jersey Oyster и Normandy Trader Freight Крис де Мазурье,- поэтому они (рыбаки) крайне недовольны. Им сейчас приходится доказывать, что ловили рыбу в водах Джерси не менее 10 дней…»

Однако президент Ассоциации джерсийских рыбаков Дон Томпсон утверждает, что коллеги из соседней страны должны выполнять новые правила не с 3 мая, а с 1 января 2021 года. Поэтому назвать их неожиданными нельзя.

В Лондоне и, естественно, в Сент-Хелиере относятся серьезно к угрозе министра по делам моря Франции Анник Жирарден оставить остров без электроэнергии. 95% всей потребляемой Джерси электроэнергии поступает из Франции по трем подводным кабелям.

Выступая во французском парламенте во вторник, Анник Жирарден заявила, что новые правила, регламентирующие ловлю рыбы в водах Нормандских островов, неприемлемы. По ее словам, Франция «готова применить… ответные меры».

«Мне жаль, что дело дошло до этого,- сказала она,- но мы это сделаем, если понадобится».