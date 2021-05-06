Перечислены возможные места встречи Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести переговоры в Швейцарии, Финляндии или Австрии, потому что эти страны для обоих считаются «нейтральными», сообщает издание Politico, ссылаясь на бывших американских чиновников и аналитиков. Все перечисленные страны не входят в блок НАТО, добавляет автор материала.

Собеседники издания подчеркивают, что нельзя исключать еще какие-либо потенциальные площадки для переговоров из разряда «темных лошадок». К примеру, по их мнению, встреча возможна в столице Исландии, Чехии, Словении и Азербайджана.

Вариант с Хельсинки назван, как самый маловероятный, поскольку в 2018 г. Путин встречался там с предшественником Байдена — Дональдом Трампом. Результаты той встречи были оценены американской администрацией негативно из-за того, что в ходе нее глава США якобы согласился с тем, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в 2016 г., уточняет Politico.

Рейкьявик собеседники исключают из-за действующего в его районе на данный момент вулкана, а также из-за членства Исландии в НАТО. Последний аргумент относится и к Словении. Встреча в Чехии невозможна из-за дипломатического скандала, который разгорелся в апреле между Прагой и Москвой, а Баку остается под вопросом из-за недавнего конфликта Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе.

Ранее президент США Джо Байден сообщил в ходе брифинга, что надеется на встречу с президентом России Владимиром Путиным в июне текущего года в ходе своей поездки в Европу.