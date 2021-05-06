Продажи «АвтоВАЗа» в России вернулись к «доковидным» показателям

Продажи «АвтоВАЗа» в РФ в апреле выросли на 17,4%, вернувшись к показателям апреля «доковидного» 2019 года, сообщила компания.

«"АвтоВАЗ" в апреле 2021 года реализовал в РФ 37,931 тыс. автомобилей Lada», - говорится в сообщении компании. Уточняется, что по отношению к апрелю прошлого года продажи 2021 года выросли в четыре раза.

В апреле 2020 года из-за развернутых ограничений в связи с COVID компания смогла продать в РФ лишь 9,396 тыс. машин Lada и еще 659 «Нив». За январь-апрель ткущего года «АвтоВАЗ» продал 121,839 тыс. машин, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года, и на 36,9% 2020 года.

«В 2021 году мы наблюдаем восстановление спроса на автомобили Lada, что связано с успешным запуском наших новых важных продуктов - Niva Travel и семейства Largus, эффективными мерами государственной поддержки спроса, а также нашими собственными привлекательными финансовыми продуктами», - цитирует пресс-служба компании заявление вице-президента компании по продажам и маркетингу Оливье Морне.

Топ-менеджер подтвердил, что в текущем году «АвтоВАЗ» нацелен на обновление автопарка. В апреле, по его словам, в продажи выпущены семейств Vesta и XRay с новой мультимедийной системой EnjoY Pro c Яндекс.

На первом месте по продажам среди семейства Lada в апреле 2021 года осталась Granta. Автомашин этой марки было куплено в указанный период 14,05 тыс. На втором месте Vesta с показателем 11,178 тыс. машин. И замыкает тройку Largus с результатом 4,347 тыс. автомобилей, включая продажи легковых универсалов и коммерческих фургонов.

