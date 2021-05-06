Путин прокомментировал признание Moderna лучшей вакциной от COVID

Признание экспертами Всемирного конгресса вакцин американской вакцины от коронавируса Moderna лучшей в мире связано с поддержкой этого препарата мировыми площадками, прокомментировал появившуюся ранее информацию президент России Владимир Путин на встрече с вице-президентом Татьяной Голиковой. Новость публикует пресс-служба Кремля.

«Я так понимаю, на мировых площадках решили поддержать американскую вакцину Moderna, с которой борется американо-европейская другая компания Pfizer, причём борется и ведет себя на рынке достаточно агрессивно», - поделился мнением Путин. Он отметил при этом ощутимое усиление конкурентной борьбы на мировом рынке фармацевтических препаратов. При этом Путин не стал отрицать, что препарат компании Moderna может стать новейшим в своей нише.

«Насколько я представляю себе, в том числе из докладов наших специалистов, коллеги за рубежом, в США говорили о том, что это будет совершенно инновационный препарат, очень современный», - сообщил Путин, комментируя вакцину от Moderna. При этом он выразил уверенность, что на рынке уже есть подобные надежные и безопасные препараты, в частности российские вакцины очень хорошо себя зарекомендовали.

«Как сказал один из европейских специалистов, надёжные, как автомат Калашникова. Думаю, что он, безусловно, прав», —добавил Путин.

Ранее эксперты Всемирного конгресса вакцин - 2021 (World Vaccine Congress Washington 2021) признали лучшей в мире вакциной от коронавируса препарат от американской компании Moderna. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» вошла в шорт-лист награды, в котором числятся разработки компаний AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago и Novavax, совместный проект Pfizer и BioNtech и вакцина для животных от Zoetis.

