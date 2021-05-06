Курс доллара: Райффайзенбанк сделал неожиданный прогноз по рублю

Курс доллара снизился к рублю в ходе торгов в четверг. Доллар к рублю начал день на уровне 74.80, а евро при этом начал торги на уровне 89.87 . К 17:00 американский доллар показал негативную динамику и достиг уровня 74.39 рубля, евро при этом снизился до 89.75 рубля. Индекс доллара с 91.27 сместился на отметку 91.26 пункта.



«Рубль с открытия демонстрирует восходящую динамику, ускорив рост после старта основной сессии. Поначалу глобальные площадки и нефтяные цены находились под давлением, но утром стали активно восстанавливаться. Поддержку рисковым активам оказали превысившие прогноз данные по экономике ЕС и его крупных представителей. Однако в начале европейской сессии внешний фон значительно ухудшился, вызвав умеренную коррекцию рубля. Негативом по-прежнему выступают ускорение темпов пандемии в Индии, а также опасения более раннего ужесточения монетарной политики ФРС из-за угрозы инфляции», - комментирует аналитик БКС Дмитрий Бабин.

На коротком горизонте рубль будет двигаться в диапазоне 74,3-75 в паре с долларом и на уровнях 89,6-90,5 в паре в серо.

Тем временем, Райффайзенбанк сделал неожиданный прогноз на более длительную перспективу, Аналитики банка считают, что у рубля есть потенциал укрепиться до 71-73 руб./$1 к концу года при условии сохранения высокой цены нефти, сообщает Profinance.ru.

"Рубль в последние дни торгуется вблизи отметки в 74-75 руб. за доллар при цене нефти Brent в $67-69 за баррель - столь высокая рублевая цена нефти (4,9-5,1 тыс. руб. за бпррель) явно не является показателем крепости рубля. Фундаментально при таких ценах на нефть, по нашим оценкам, курс рубля должен быть вблизи отметки в ~65 руб. за доллар", - отмечают аналитики банка.

Основным фактором сейчас является сохранение негативного санкционного фона, считают эксперты.

"Наш базовый сценарий не предполагает жестких санкций до конца года, однако мы полагаем, что в ближайшие месяцы санкционная премия не уйдет с локального валютного рынка вплоть до конца года (хотя и немного снизится). При сохранении высоких цен на нефть курс рубля будет даже иметь небольшой потенциал для укрепления к концу года (до 71-73 руб. руб.)", - отмечает аналитик банка Станислав Мурашов.

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