«Спутники» в День Победы Театр на Таганке

В ленте сыграли звезды советского кинематографа Валентин Гафт, Валерий Золотухин, Нина Ургант, Маргарита Терехова и Алексей Эйбоженко, чья актерская игра позволила передать весь ужас кровавой войны и рассказать о самоотверженном милосердии врачей и медсестер.
Специально для Театра на Таганке драматург Ася Волошина создала сценическую адаптацию повести «Спутники», рассказывающей о поезде милосердия, четыре года курсирующем по дорогам войны и эвакуирующем раненых с фронта.
Обитатели санитарного эшелона – врачи, медсестры и солдаты – научились противостоять цинизму войны и нашли в себе мужество сохранить человечность и искреннее сочувствие к другим. Именно эти люди, истории которых будут рассказаны со сцены театра, воспитали последующие поколения – в том числе зрителей, которые придут на спектакль.
Постановка Дениса Хусниярова максимально уведена от бытового прочтения и сосредоточена на личных историях героев пьесы, роли которых исполнят артисты труппы разных поколений.
В ролях:
Данилов (Иван Егорович) – Сергей Трифонов
Доктор Белов (Николай Александрович) – Василий Уриевский
Доктор Супругов – Игорь Ларин
Фаина – Маргарита Радциг, Марфа Кольцова
Юлия (Юлия Дмитриевна) – Галина Володина
Лена – Юлия Стожарова
Крестьянин – Никита Лучихин
Моряк – Роман Колотухин
Офицер – Артем Болотовский/Теймураз Глонти
Команда спектакля:
Режиссер – Денис Хуснияров
Автор инсценировки – Ася Волошина
Художник-сценограф – Александр Мохов
Художник по костюмам – Мария Лукка
Композитор – Виталий Истомин
Художник по свету – Игорь Фомин
Видео-художник – Наташа Наумова