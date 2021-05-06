«Спутники» в День Победы Театр на Таганке

В ленте сыграли звезды советского кинематографа Валентин Гафт, Валерий Золотухин, Нина Ургант, Маргарита Терехова и Алексей Эйбоженко, чья актерская игра позволила передать весь ужас кровавой войны и рассказать о самоотверженном милосердии врачей и медсестер.

Специально для Театра на Таганке драматург Ася Волошина создала сценическую адаптацию повести «Спутники», рассказывающей о поезде милосердия, четыре года курсирующем по дорогам войны и эвакуирующем раненых с фронта.

Обитатели санитарного эшелона – врачи, медсестры и солдаты – научились противостоять цинизму войны и нашли в себе мужество сохранить человечность и искреннее сочувствие к другим. Именно эти люди, истории которых будут рассказаны со сцены театра, воспитали последующие поколения – в том числе зрителей, которые придут на спектакль.

Постановка Дениса Хусниярова максимально уведена от бытового прочтения и сосредоточена на личных историях героев пьесы, роли которых исполнят артисты труппы разных поколений.

В ролях:

Данилов (Иван Егорович) – Сергей Трифонов

Доктор Белов (Николай Александрович) – Василий Уриевский

Доктор Супругов – Игорь Ларин

Фаина – Маргарита Радциг, Марфа Кольцова

Юлия (Юлия Дмитриевна) – Галина Володина

Лена – Юлия Стожарова

Крестьянин – Никита Лучихин

Моряк – Роман Колотухин

Офицер – Артем Болотовский/Теймураз Глонти

Команда спектакля:

Режиссер – Денис Хуснияров

Автор инсценировки – Ася Волошина

Художник-сценограф – Александр Мохов

Художник по костюмам – Мария Лукка

Композитор – Виталий Истомин

Художник по свету – Игорь Фомин

Видео-художник – Наташа Наумова