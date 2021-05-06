Сторонникам и сочувствующим Навального могут запретить баллотироваться в Госдуму

4 мая в Госдуму был внесен пакет законопроектов, который запрещает выдвигаться в депутаты всем гражданам, связанным с запрещенными в России экстремистскими или террористическими организациями. Авторы пакета – группа депутатов из разных фракций, возглавляет которую глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, представитель «Единой России» Василий Пискарев, сообщает пресс-служба Госдумы.

В случае принятия законопроекта представители Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан иноагентом) Алексея Навального уже на ближайших выборах не смогут баллотироваться в Госдуму. Произойдет это в случае, если прокуратура успеет добиться признания этой организации экстремистской до начала июня текущего года, когда начнется избирательная компания.

При самом неудачном раскладе для всех структур Навального их представители не смогут принимать участие в выборах вплоть до 2026 года, а граждане, даже косвенно связанные с ФБК, к примеру, замеченные в оказании структуре финансовой помощи, - до 2024 года.

Другими законопроектами внесенного пакета может быть еще больше ограничена деятельность, так называемых нежелательных организаций. К таковым, к примеру, относится «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, которая была зарегистрирована в Великобритании. Также вводится полный запрет на участие в таких организациях российских граждан даже за пределами РФ.