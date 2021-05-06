В России готовится переход на новые паспорта

«Планируемый срок начала выдачи паспорта гражданина РФ, оформляемого в виде пластиковой карты, содержащего электронный носитель информации, на территории субъектов РФ — по мере технической готовности, определяемой правительством РФ, но не позднее 1 июля 2023 года», — сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в понедельник агентству ТАСС.
Ссылка на правительство в сообщении ведомства важна. На сегодня нормативные основания для выдачи цифровых удостоверений личности отсутствует. Правовой базой паспортной системы РФ является постановление Правительства от 1997 года (последний раз оно редактировалось в 2018 году) №828, в котором содержится детальное описание того, как выглядит бланк паспорта. Про иные виды паспортов, кроме бумажных, в документах правительства пока ничего не сказано.
Как говорил министр внутренних дел Владимир Колокольцев на коллегии министерства в марте, переход на выдачу «удостоверяющих документов с электронным носителем и мобильным приложением» происходит в рамках ведомственной программы «Цифровая трансформация на 2021-2023 годы». А эта программа, объясняется на сайте МВД, запускается во исполнение одной из пяти национальных целей, а именно — цифровой трансформации.
Паспорт с электронным носителем информации обещано сделать более защищенным по сравнению с бумажным, а при утере появится возможность его быстрой блокировки, говорится в посвященной цифровой трансформации статье в январском номере журнале Совета министров внутренних дел стран СНГ «Содружество».
Оцифрован по собственному желанию
На сегодня технические мощности МВД позволяют выдать около 100 тысяч пластиковых удостоверений, которые в сообщениях МВД называются аббервиатурой ПЭН (вероятно — персональный, или пластиковый электронный носитель). Он будет содержать биометрические данные владельца — папиллярные узоры (отпечатки пальцев) и цифровую фотографию. В остальном на нем будут размещены те же данные, что содержатся в бумажном паспорте (о регистрации по месту жительства, семейном положении, детях).
Также предполагается, что ПЭН будет содержать электронную подпись,— аналогичную той, какой уже сегодня можно подписываться через сайт «Госуслуги». Электронный паспорт тоже придется обновлять, причем каждые 10 лет (владельцы бумажного паспорта обновляют его только дважды в жизни — в 25 и 45 лет).
Нынешняя попытка «оцифровать» россиян — не первая. Властные структуры еще в начале века поставили перед IT-индустрией задачу сделать так, чтобы гражданину было удобно «пользоваться государством». Но опыт властей по модернизации паспортной системы до сих пор был однозначно негативным.
Речь идет о проекте Универсальной электронной карты, которую МВД начало внедрять в 2013 году, но бросило на полпути (потратив 170 миллиардов рублей). В декабре 2016 года Госдума приняла закон об отмене проекта универсальной электронной карты. АО «Универсальная электронная карта» официально закрылось в ноябре 2017 года.
За недолгую историю «Универсальной электронной карты» ее успели получить 539 тысяч россиян. Ошибкой этого проекта стало то, что конкретное наполнение карты было отдано на усмотрение регионов. В Москве УЭК не пошла потому, что дублировала уже существующую социальную карту москвича. В других регионах также нашлись свои причины.
Кстати, на запуск электронного паспорта до конца 2023 года средства выделяются гораздо скромнее, чем на УЭК — всего 114,4 млрд рублей. Причем, как ожидается, эти затраты в течение нескольких лет «отобьются» за счет госпошлин за выдачу электронного ID.
Как и бумажный паспорт, электронная его версия будет выдаваться всем гражданам, начиная с 14-летнего возраста, и у получателя будет выбор, какой вариант предпочесть.
Меньше — значит безопаснее
Технологически нет никаких препятствий для реализации проекта, потому что все или почти все составные его части уже работают и остается только свести их воедино, уверяет член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев.
«Электронный паспорт по своему наполнению мало чем отличается от портала Госуслуг, где персональные данные пользователя уже содержатся. Но далеко не все персональные данные, которые гражданин на протяжении своей жизни накапливает, требуются для его идентификации. Вряд ли в электронный паспорт понадобится “зашивать” сведения об образовании, кредитную историю и прочие не относящиеся к делу сведения», — говорит депутат.
Для того чтобы понять на практике, какие сведения необходимы и достаточны, а какие могут быть избыточными для внесения в электронный паспорт, МВД начнет реализацию проекта с пилотного региона. Им с 1 декабря 2021 года становится Москва.
По данным Кудрявцева, рассматривается несколько вариантов того, как будет выглядеть процесс идентификации владельца электронного ID, в том числе — по QR-коду или с помощью мобильного приложения. «У нас в стране одни из лучших в мире специалистов по математике, которые смогут написать любые алгоритмы, какие попросят», — говорит он.
По его словам, во время пилотного периода будет проверяться в том числе и «взломостойкость» цифровых паспортов. Дополнительным уровнем безопасности должно стать разделение всего массива персональных big data на изолированные друг от друга блоки — подобно тому, как устроена система непотопляемости на морских судах, в которых корпуса разделены на изолированные отсеки.
Изначально рассматривался вариант, при котором электронный паспорт служил бы хранилищем полной big data его обладателя и предоставлял госорганам доступ к цифровому профилю гражданина, объединяя всю информацию о нем, имеющуюся в отдельных базах данных госучреждений и коммерческих компаний.
Но, считает депутат, как минимум на данном этапе было бы разумно ограничить «любознательность» госструктур рамками функционала каждой из них.
«Каждое учреждение, которому может потребоваться доступ к личным данным, должно получать его только в том объеме, который необходим для оказания конкретной услуги. Например, при покупке алкоголя в магазине продавец получит доступ только к вашей дате рождения, и ему совершенно ни к чему знать ваши СНИЛС или семейное положение. Но чисто технологически — да, в микрочип можно зашить весь цифровой след человека за всю жизнь, и добавляться данные туда могут автоматически; владельцу цифрового паспорта не придется совершать никаких действий для обновления данных», — подтверждает Кудрявцев.
Законодатель добавляет, что конкретный объем и тип информации, которые могут быть записаны в ПЭН, должны быть определены, в том числе, Госдумой на основе изучения общественного мнения и мнения силовых министерств. Известно, что против введения электронных паспортов некоторые россияне выступают из опасения, что мошенники могут получить доступ к личным данным, взломав сервера МВД. В этом случае хакеры смогут создать полного электронного двойника гражданина и совершать от его имени противозаконные действия, ответственность за которые будет нести «оригинал».
Но, настаивает Кудрявцев, большинство таких опасений не подтверждаются практикой.
«Всё новое вызывает у части людей опасения — тот же портал Госуслуг или личные кабинеты на сайтах различных ведомств многие считали «золотым дном» для кибермошенников. Но за все время их существования случаи несанкционированного доступа можно пересчитать по пальцам. Технологически более чем достаточно способов обеспечить неприкосновенность персональных данных — например, в виде двухуровневого подтверждения, по СМС или как-то еще. Принципиальная невозможность взлома электронного паспорта является частью идеологии этого проекта», — говорит депутат.
Палец — вот мой документ
Введение ПЭНов будет означать не только появление нового формата носителей информации. С получением пластикового паспорта каждый гражданин приобретает своего рода аналог автомобильного VIN, который будет оставаться с ним пожизненно. Пожизненный идентификационный номер существует в ряде стран мира (США, Канаде и других), где внутренних паспортов в российском их понимании не существует, и гражданина идентифицируют по SIN, SSN и т. д. — номерам социального страхования.
Кудрявцев не исключает, что в России будет использоваться такой вариант цифровой идентификации личности, при которой этой личности не придется носить с собой даже пластиковую карточку, но все же понадобится смартфон. А в нем — приложение, работающее по тому же алгоритму, что и механизм бесконтактных платежей NFC. Либо, как предлагается в текущем проекте цифрового паспорта, идентификация будет производиться вообще по отпечатку пальца, который в отличие от карточки или смартфона, потерять, украсть или подделать невозможно.
Но, чтобы не загонять в угол сомневающихся, предусмотрен период одновременного хождения обоих видов паспортов — бумажного и пластикового.
Предполагается, что скептицизм в отношении последних со временем будет сходить на нет. На заседании Госсовета 16 апреля президент Путин констатировал: цифровизация взаимодействия государства и граждан — процесс с открытым результатом. Важно также, чтобы само государство не наступило вторично на те же грабли, каковыми стал конфуз с УЭК.
Существенным препятствием к массовой выдаче электронных паспортов может стать то, что эксперты в области телекоммуникаций называют «проблемой последней мили». Бумажный паспорт прочтет любой чиновник или полицейский в самом глухом медвежьем углу, но для доступа к электронной big data в каждом таком углу должен быть как минимум стабильный Интернет — что на сегодня не реализовано.
Также пока остается непроработанным вопрос о том, можно ли будет с российским электронным ID въехать в те страны (это Абхазия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан), которые пускают россиян по внутреннему паспорту без отметки о пересечении границы.