В России готовится переход на новые паспорта

«Планируемый срок начала выдачи паспорта гражданина РФ, оформляемого в виде пластиковой карты, содержащего электронный носитель информации, на территории субъектов РФ — по мере технической готовности, определяемой правительством РФ, но не позднее 1 июля 2023 года», — сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в понедельник агентству ТАСС.

Ссылка на правительство в сообщении ведомства важна. На сегодня нормативные основания для выдачи цифровых удостоверений личности отсутствует. Правовой базой паспортной системы РФ является постановление Правительства от 1997 года (последний раз оно редактировалось в 2018 году) №828, в котором содержится детальное описание того, как выглядит бланк паспорта. Про иные виды паспортов, кроме бумажных, в документах правительства пока ничего не сказано.

Как говорил министр внутренних дел Владимир Колокольцев на коллегии министерства в марте, переход на выдачу «удостоверяющих документов с электронным носителем и мобильным приложением» происходит в рамках ведомственной программы «Цифровая трансформация на 2021-2023 годы». А эта программа, объясняется на сайте МВД, запускается во исполнение одной из пяти национальных целей, а именно — цифровой трансформации.

Паспорт с электронным носителем информации обещано сделать более защищенным по сравнению с бумажным, а при утере появится возможность его быстрой блокировки, говорится в посвященной цифровой трансформации статье в январском номере журнале Совета министров внутренних дел стран СНГ «Содружество».

Оцифрован по собственному желанию

На сегодня технические мощности МВД позволяют выдать около 100 тысяч пластиковых удостоверений, которые в сообщениях МВД называются аббервиатурой ПЭН (вероятно — персональный, или пластиковый электронный носитель). Он будет содержать биометрические данные владельца — папиллярные узоры (отпечатки пальцев) и цифровую фотографию. В остальном на нем будут размещены те же данные, что содержатся в бумажном паспорте (о регистрации по месту жительства, семейном положении, детях).

Также предполагается, что ПЭН будет содержать электронную подпись,— аналогичную той, какой уже сегодня можно подписываться через сайт «Госуслуги». Электронный паспорт тоже придется обновлять, причем каждые 10 лет (владельцы бумажного паспорта обновляют его только дважды в жизни — в 25 и 45 лет).

Нынешняя попытка «оцифровать» россиян — не первая. Властные структуры еще в начале века поставили перед IT-индустрией задачу сделать так, чтобы гражданину было удобно «пользоваться государством». Но опыт властей по модернизации паспортной системы до сих пор был однозначно негативным.

Речь идет о проекте Универсальной электронной карты, которую МВД начало внедрять в 2013 году, но бросило на полпути (потратив 170 миллиардов рублей). В декабре 2016 года Госдума приняла закон об отмене проекта универсальной электронной карты. АО «Универсальная электронная карта» официально закрылось в ноябре 2017 года.

За недолгую историю «Универсальной электронной карты» ее успели получить 539 тысяч россиян. Ошибкой этого проекта стало то, что конкретное наполнение карты было отдано на усмотрение регионов. В Москве УЭК не пошла потому, что дублировала уже существующую социальную карту москвича. В других регионах также нашлись свои причины.

Кстати, на запуск электронного паспорта до конца 2023 года средства выделяются гораздо скромнее, чем на УЭК — всего 114,4 млрд рублей. Причем, как ожидается, эти затраты в течение нескольких лет «отобьются» за счет госпошлин за выдачу электронного ID.