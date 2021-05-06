В России могут запретить жидкости для электронных сигарет

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план антитабачных мероприятий до 2035 года в стране, сообщается на сайте правительства. Усилия направлены на реализацию профилактики курения в стране и снижение спроса на табачную продукцию. Документ для реализации антитабачной концепции включает в себя более 20 мероприятий, основными среди которых являются информирование населения о вреде никотина, реализация корпоративных программ по укреплению здоровья российских граждан, а также проработка вопроса о запрете жидкостей для электронных сигарет.

«Будет проработан вопрос о введении запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях. В том числе это коснется жидкостей для электронных сигарет», - говорится в сообщении кабмина.

Помимо этого, в РФ могут запретить ранжировать продукцию с содержанием табака по уровню наличия вредных веществ. В правительстве заявили, что подобная классификация вводит потребителей в заблуждение относительно вреда данной продукции для здоровья.

Также российские власти намерены прислушаться к рекомендациям ВОЗ и проработать вопрос о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок, где 75% площади будет приходиться на рисунки или фотографии на тему о вреде курения.

