В России за сутки выявлено 7,6 тыс. новых случаев COVID

В России за последние сутки коронавирус выявили у 7639 человек, передает оперштаб. Показатель стал минимальным, начиная с 26 сентября прошлого года. При этом в целом за время пандемии COVID-19 был обнаружен у 4 855 128 жителей страны. Общее число жертв инфекции достигло 112 246, из которых 351 человек умер в течение суток.

Выписаны за последние 24 часа 7788 россиян. Успешно перебороли заболевание в общей 4 472 338 человек. Под наблюдением врачей остаются 270 544 пациента.

В Москве зарегистрированы еще 2 114 случаев заражения коронавирусом. В городе подтверждены 59 летальных случаев, выздоровели 2 056 пациентов. Столица остается на первом месте среди регионов РФ по заболеваемости COVID. В пятерку вошли Санкт-Петербург (+715), Московская область (+600), Ростовская (+211) и Воронежская (+144) области.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по количеству случаев коронавируса. На первом месте остаются США — 32,5 млн случаев. Далее следуют Индия (21 млн), Бразилия (14,9 млн), Франция (5,7 млн) и Турция (4,9 млн). Всего в мире COVID-19 обнаружили у 155,2 млн человек. Из них свыше 3,2 млн умерли.

