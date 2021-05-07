Белоруссия объявила о создании вакцины от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна получила собственную вакцину от коронавируса, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.

«В пробирке мы вчера получили свою вакцину – белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину. Мы не торопимся. Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой. У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится», – сказал Лукашенко.

При этом президент Белоруссии усомнился, что в том, что нынешние вакцины будут в будущем помогать от новых мутаций коронавируса.

27 апреля посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что 25 марта его страна приступила к серийному производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V». «Насколько я знаю, всем предприятиям дано задание создать мощности на 500 тыс. комплектов в месяц. С 25 марта начались серийные производства», – сказал Семашко.

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