К ним приехал ревизор

На Украине этому визиту придавали огромное значение – в конце концов, первый визит высокопоставленного чиновника администрации Байдена. Неудивительно, что протокол приёма и повестка Энтони Блинкена напоминали протокол и повестку в ходе приёма главы иностранного государства. Американский государственный секретарь встречался не только с министром иностранных дел Украины, но и со всем высшим руководством страны (и на фоне этого встреча с главой украинского МИД выглядела скорее проформой). Причем не просто встречался - протокольные съемки со встречи, например, президента Владимира Зеленского и Энтони Блинкена создавали впечатление о том, что встречается не президент суверенного государства и стоящий на несколько уровней ниже его по рангу министр иностранных дел другой страны, а подчиненный и приехавший для его контроля ревизор.

Именно в качестве ревизоров американские дипломаты встречались со всем высшим руководством Украины, лидерами парламентских партий, а также представителями гражданского общества. Естественно, у администрации Зеленского иная трактовка такой тотальной повестки. «Важно, что госсекретарь США встречался с представителями Украины на всех уровнях - от высшего политического - с президентом Владимиром Зеленским - до гражданского уровня. Это свидетельствует о том, что наше общество в целом имеет и будет иметь искреннюю и системную поддержку со стороны Соединенных Штатов», - говорят представители украинского президента. Не готовые признавать тот факт, что Киев (так часто говоривший о независимости) добровольно поставил себя в полную зависимость от Вашингтона.

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Для тех же, кто на что-то в украинской политике претендуют, важно было показать, что они лично имеют эту искреннюю и системную поддержку. Настолько искреннюю и системную, что американцы к ним прислушиваются. Так, например, бывший президент Пётр Порошенко в своём Твиттере написал, что имел личную беседу с американским госсекретарем и даже передал ему папочку, в которой было его «личное видение путей углубления украинского-американского стратегического партнерства и вклада США в укрепление политической, финансово-экономической и оборонной устойчивости нашего государства». По факту же, как говорят злые языки, Пётр Порошенко (до этого встречавшийся с американцами на встрече глав парламентских партий) затем отловил Энтони Блинкена в коридоре, перекинулся с ним несколькими словами. Вероятно, желая напомнить своему бизнес-партнеру Байдену о том, что Петр Алексеевич всегда готов снова стать президентом и беспрекословно выполнятьамериканские указания.

Без самодеятельности

Если говорить о целях визита, то, судя по украинским СМИ, речь шла о демонстрации дружеской поддержки. «Мы действительно договорились о нескольких вещах, важных для украинской безопасности, важных для украинских реформ, и мы будем работать над их выполнением в интересах Украины и Соединенных Штатов, и вообще евроатлантического пространства как такового», - заявил Дмитрий Кулеба. Украинские власти намекают на то, что США вот-вот дадут Украине вакцину – не индийский аналог самой плохой европейской вакцины AstraZeneca, а нормальную. Готовы помочь Киеву блокировать Северный Поток-2. «Наши партнеры из Соединенных Штатов очень четко и ясно дали понять, что "Северный поток" - это угроза для Европы. Это-угроза для Украины и это-угроза превращения этого проекта в энергетическое оружие РФ. Это чрезвычайно правильный был посыл их поддержки Украины в непродолжении строительства "Северного потока-2», - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. И вообще, «мы считаем, что это будет фундаментальный год отношений между Украиной и Соединенными Штатами», - заявил президент Зеленский.

Американцы этой пропаганде не препятствовали, и на публике тоже говорили о дружбе и помощи. «Мы обращаемся к России, чтобы она прекратила агрессию против Украины. И мы вместе с партнерами работаем над тем, чтобы Украина могла защитить себя от агрессии России», - сказал Блинкен. Однако по факту перед американскими ревизорами стояло несколько задач.

Во-первых, убедиться в том, что украинские элиты четко понимают свою роль на шахматной доске российско-американских отношений. Украинские элиты и средства массовой информации пытаются убедить население страны в том, что Незалежная является американской ладьей или даже ферзем. Главным столпом обороны Запада против агрессии "чёрных". И в результате украинские элиты сами стали жертвой своей информационной компании, сами поверили в то, что они ладья или ферзь. И стали действовать соответственно. Например, провоцировать войну на Донбассе поперек желаний и интересов американского "короля". То есть До встречи президента США Джозефа байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным, только по итогам которой американцы смогут определить, что и как им делать на Донбассе.

Вот Энтони Блинкен и приехал объяснить, что роль Украины исключительно пешечная. Причём речь идёт о пешке, у которой никогда нет шанса дойти до края доски и стать ладьей, не говоря уже о ферзе. Её готовят на размен, и по возможности попытаются взять за неё какую-нибудь серьезную фигуру с российской стороны. Возможно, Северный поток-2, или же окончательный разрыв российско-европейских отношений. И менять будут тогда, когда это выгодно американцам, а не когда этого хочет Украина.

Без сюрпризов

Во-вторых, Энтони Блинкен прибыл навести внутренний порядок в украинском политическом хозяйстве. Резкое падение популярности президента Владимира Зеленского привело к активизации внутриполитической борьбы, причем не только за место потенциального преемника, но и за перераспределение мест у бюджетного корыта. Одним из следствий чего, вероятно, стали последние кадровые пертурбации вокруг Нафтогаза – и сделаны они были не то что поперек мнения Вашингтона, но, что говорится, без спроса. «Теперь уже бывшему главе Нафтогаза Андрею Коболеву удалось создать существенное лобби в американских демократических кругах. Коболев делал упор на личной незаменимости, и на это тратились 10 миллионов гривен – естественно не его денег, а из бюджета Нафтогаза. Понимая его лоббистские возможности, инициаторы смещения Коболева готовили спецоперацию в обстановке строжайшей секретности. Поэтому для многих это смещение оказалось полной неожиданностью», - говорит Эксперту Online сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. Американцам подобная инициативность не нравится.

Благо у США есть прекрасный инструмент наказания любого излишне непослушного украинского политика – через коррупционные обвинения. «Перед Украиной стоят два вызова. Один исходит извне, от России. Есть еще угроза изнутри: коррупция, олигархи и другие лица, которые ставят свои интересы выше интересов украинского народа. Эти два элемента взаимосвязаны, потому что Россия также использует коррупцию и людей, которые помогут ей продвигать свои интересы против интересов украинского народа», - заявил Блинкен.

И тут очень интересны перспективы встречи Зеленского и Байдена. Украинский президент пригласил американского визави на Украину, и Блинкен от лица американского правительства это приглашение принял. «Мы найдем подходящее время, когда мы сможем приехать на Украину», - заявил госсекретарь. Вопрос в том, когда будет эта встреча – до или после саммита между Байденом и Путиным. Киеву, конечно же, хотелось бы, чтобы встреча состоялась до. Тогда ее можно будет позиционировать как консультации кардинала и галантерейщика перед российско-американскими переговорами. Если же она состоится после, то получится, что Байден решил встретиться с Зеленским для того, чтобы донести важные ЦУ на основе достигнутых с Путиным договоренностей.