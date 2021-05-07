Число ежедневных случаев инфицирования коронавирусом в России вновь превысило 8 тыс

За последние сутки в России было выявлено 8 386 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, передает оперштаб. Днем ранее в стране обнаружили 7 639 случаев инфицирования, что стало минимальным показателем с 26 сентября 2020 года.

В общей сложности за все время эпидемии выявлено 4 863 514 случаев коронавирусной инфекции. Число безвозвратных потерь составило 112 622 человека, из которых 376 пациентов скончалось за последние сутки. Выздоровели в общей сложности 4 480 360 пациентов, из которых 8 386 поправились за последние 24 часа.

На первом месте по заболеваемости среди регионов остается Москва. В столице за сутки зарегистрировано 2 846 новых случаев коронавируса, 60 пациентов скончались, а 2 262 выздоровели. На втором месте находится Санкт-Петербург – 722 человек заразились вирусом, а замыкает тройку лидеров антирейтинга Московская область – 608 новых случаев инфицирования.

По данным университета Джонса Хопкинса Россия занимает шестое место в мире по количеству инфицированных коронавирусом. Лидируют США, где выявлено 32 605 019 случаев инфицирования, на втором месте Индия с 21 491 598 случаями, на третьем Бразилия – 15 003 563 человека инфицировано, на четвертом месте находится Франция – 5 789 283 случая. На пятом месте с 4 977 982 инфицированными идет Турция.

Коронавирус, статистика в России

Коронавирус в России: за сутки выявлено менее 8 тыс. новых случаев коронавируса