Федрезерв обеспокоился ростом фондовых активов

В своем полугодовом Отчете о финансовой стабильности центральный банк США заявил, что, хотя система в целом оставалась в значительной степени стабильной даже во время пандемии Covid-19, тревога возрастает, и нельзя исключать серьезного падения цен на активы, если агрессивный спрос по акциям прекратится.

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Журналисты неоднократно спрашивали председателя Федрезерва Джерома Пауэлла и его коллег, обеспокоены ли они ростом цен. Пауэлл всегда уверенно отвечал - до тех пор, пока процентные ставки остаются низкими, рыночные оценки оправданы.

Тем не менее, предупреждения от американского регулятора появились не на пустом месте. Инвесторы еще в прошлом году начали вкладывать миллиарды долларов в акции компаний, которые совсем не зарабатывают деньги, а также в SPAAC, которые помогают таким компаниям выходить на бирже минуя процедуру IPO.

И хотя фондовые индексы в США находятся вблизи исторических максимумов, в действительности многие бумаги, особенно это касается как раз тех акций, которые не имеют под собой сильных фундаментальных основ, стремительно падают.

Сюда можно отнести и сектор зеленой энергетики, и другие так называемые инновационные бумаги, их еще называют акциями роста - то есть акциями компаний, которые могут показать существенное увеличение выручки в будущем.

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Для примера, ставшая в прошлом году звездой Wall Street Кэти Вуд - основательница инновационного ETF ARKK, в этом году находится в явно не самом выигрышном положении.

Если в 2020-м году, когда росло буквально всё, ее фонд показал доходность в 153% , то за последние три месяца он упал на 27%, в том числе на 13%, только на прошлой неделе.

Стоит отметить, что в прошлом году номинальные и реальные доходности трежерис - главного ориентира для инвесторов на фондовом рынке - находились на минимумах, поэтому даже не самые качественные акции по моделям вызывали интерес инвесторов, однако в начале этого года доходности существенно выросли, и оценки таких бумаг изменились - их начали продавать. Сейчас ситуация стабилизируется, и реальная доходность снова снижается, находится на уровнях начала года, но спрос на наименее качественные бумаги не вернулся, возможно, и из-за истории с фондом Archegos capital, который погорел как раз на инвестициях в такие акции с очень высоким уровнем заемных средств. Сейчас банки, выступающие брокерами, стали осторожнее, и уже не дают своим клиентам-фондам наращивать маржинальные позиции.

Федрезерв в своем отчете на эту тему говорит буквально следующее:

“Высокие цены на активы частично отражают сохраняющийся низкий уровень доходности казначейских облигаций. Однако оценки некоторых активов завышены по сравнению с историческими нормами даже при использовании показателей, учитывающих доходность казначейских облигаций. В таких условиях цены на активы могут быть уязвимы для значительного снижения в случае падения аппетита к риску».

В отчете Федеральной резервной системы также несколько раз упоминаются риски хедж-фондов и других небанковских финансовых учреждениях в качестве потенциальных угроз для финансовой системы.

“Уязвимости, связанные с повышенным аппетитом к риску, растут. Оценки ряда классов активов продолжали расти по сравнению с уровнями, которые уже были повышены в конце прошлого года. Сочетание завышенных оценок и очень высокого уровня корпоративной задолженности требует внимания из-за возможности усиления воздействия переоценки”, - говорится в заявлении Федрезерва.

В целом же, ФРС отмечает текущую стабильность финансовой системы, однако тот факт, что регулятор публично показывает свою обеспокоенность ситуацией на рынках, дает повод задуматься.

Многие эксперты, к слову, уже не раз говорили о так называемом биржевом пузыре, которые напоминает некоторые подобные события из прошлого. Кстати, не стоит забывать и о безудержном ралли на сырьевом рынке - цены на металлы обновляют многолетние максимумы, цены на нефть торгуются около 70 долларов за баррель. Нечто похожее было в 2011 году, после чего начался длительный спад.

