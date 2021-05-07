Индия зафиксировала очередной антирекорд заражений коронавирусом

Индия зарегистрировала за последние сутки 414 188 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало новым мировым антирекордом, сообщает ТАСС. Это уже 11-й максимум суточного прироста заразившихся, отмеченный в Индии за последний месяц. В мае самые большие скачки заболеваемости ранее фиксировались 6 мая (412 262 заболевших) и 1 мая (401 993 - тогда впервые число заболевших превысило 400 тыс.)

По данным министерства здравоохранения и благосостояния семьи Индии, число инфицированных за все время эпидемии в стране достигло 21 491 598 человек.

Число смертельных случаев, связанных с коронавирусом, возросло за последние сутки на 3 915 и достигло 234 083. В то же время число выздоровевших увеличилось за 24 часа на 331 507 и достигло 17 612 351. На лечении находятся 3 645 164 пациента с коронавирусом, что на 78 766 больше, чем утром в четверг.

По данным минздрава Индии, прививку от коронавирусной инфекции в стране за последние сутки сделали 2 370 298 человек, общее число привитых граждан составило 164 973 058.

28 апреля президент России Владимир Путин распорядился оказать Индии гуманитарную помощь в связи со вспышкой заболеваемости коронавирусом в этой стране. Решение было принято по итогам телефонного разговора Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

«Уже сегодня рейсами МЧС России будет доставлено более 22 тонн соответствующих средств, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 150 медицинских мониторов и 200 тысяч упаковок лекарственных препаратов. Премьер-министр Индии тепло поблагодарил Президента России за оказываемое содействие, которое во многом носит высокотехнологичный характер и остро востребовано в стране. Лидеры приветствовали регистрацию в Индии российской вакцины «Спутник V» и отметили её высокую эффективность и безопасность. Выражено удовлетворение тем, что по линии Российского фонда прямых инвестиций достигнута договорённость с индийскими компаниями о производстве до 850 миллионов доз «Спутника V». Выпуск планируется начать в мае этого года», – сообщил сайт российского президента.