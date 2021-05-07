Рост китайского экспорта в апреле неожиданно резко ускорился

Спрос на товары из Поднебесной, значительно сократившийся в прошлом году, сейчас благодаря стремительно проходящим программам вакцинации (особенно в США) и постепенному снятию и ослаблению локдаунов и ограничительных мер, резко увеличился в апреле 2021 года. Особенно сильно, отмечает Bloomberg, вырос спрос на защитные маски и бытовую электронику с гаджетами.

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Благодаря быстрому восстановлению американской экономики и замедлившемуся фабричному производству в других странах рост экспорта КНР в апреле неожиданно для экспертов резко увеличился. В долларовом эквиваленте он вырос, по данным Главного таможенного управления КНР, по сравнению с апрелем 2020 г. почти на треть (32,3%) до 263,92 млрд долларов. Прогнозы специалистов, прогнозировавших рост на уровне 24,1-30,6%, значительно превышены.

В юанях рост экспорта в апреле составил 22,2% при прогнозе в 12,5%; а импорта – 32,2% при прогнозе в 33,6%.

Большая часть китайского экспорта в апреле шла в США, на долю которых пришлись 15,9%. Немного отстали Юго-Восточная Азия и Европа, в импорте которых доля китайских товаров составила 15,6 и 15,1% соответственно.

«Рост китайского экспорта вновь удивил»,- говорит главный экономист Pinpoint Asset Management Чживэй Чзан, считающий главными причинами этого роста быстро восстанавливающуюся американскую экономику и пандемический кризис в Индии.- Мы ждем продолжения сильного роста китайского экспорта во второй половине года, потому что два упомянутых фактора вероятно продолжат благоприятствовать китайским производителям. В этом году экспорт будет ключевой базой роста китайской экономики».

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Производит впечатление в апреле и китайский импорт, выросший по сравнению с прошлогодним апрелем на 43,1%. Это самый стремительный рост с января 2011 года. Для сравнения: в марте рост импорта был 38,1%. Правда, по импорту прогнозисты агентства Reuters ошиблись меньше, чем с экспортом. Они прогнозировали рост на 42,5% на фоне высоких цен на сырье.

По данным таможни, положительное сальдо торгового баланса в апреле составило 42,85 млрд долларов. Экономисты прогнозировали его на уровне 28,1 млрд.

Аналитики считают, что рост ВВП может замедлиться с рекордных 18,3% в январе-марте из-за разрыва коронавирусной пандемией многих цепочек поставок, что замедляет движение товаров и вызывает рост транспортных расходов.

«Несмотря на положительные прогнозы по спросу и благоприятную политическую обстановку препятствия для поставок, включающие дефицит чипов, перебои со снабжением и транспортом, нехватку контейнеров и рванувшие вверх транспортные расходы, уйдут не скоро»,- пишет в аналитической записке экономист Moody’s Analytics Кристина Жу.

Сейчас с каждым днем усиливаются проблемы производителей, связанные с нехваткой полупроводников, которые являются необходимыми компонентами для выпуска электромобилей, электронных гаджетов и много другого. Например, производитель светодиодов компания Etelec из Чжуншаня 26 апреля перестала принимать заказы из-за дефицита интегральных схем.

Индекс деловой активности в производственном секторе PMI показал на прошлой неделе, что активность китайских фабрик и заводов по сравнению с мартом в апреле замедлилась.

Конечно, следует помнить, что нынешними очень высокими цифрами Поднебесная обязана в основном низкой базе прошлого года, от которой сейчас и ведется отсчет. Тем не менее, восстановление глобальной экономики идет активно. Во главе его стоит американская экономика, которой очень помогли триллионы помощи президента Байдена.

Статистика наверняка обрадовала китайское руководство, которое хочет переформатировать китайскую экономику с роста, в основе которого лежат государственные инвестиции и экспорт, на рост на основе спроса на китайском внутреннем рынке. Об этом шла речь на пленуме Политбюро КПК, который прошел на прошлой неделе.

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