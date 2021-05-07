Лукашенко предложил провести досрочные президентские выборы в США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов провести досрочные президентские выборы, но только параллельно с новыми выборами главы государства в США, сообщает белорусское БЕЛТА.

«Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы», – сказал Лукашенко.

Ранее министры иностранных дел стран G7 по итогам саммита приняли коммюнике, в котором призвали провести в Белоруссии «новые свободные и справедливые выборы под международным наблюдением».

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным, Лукашенко получил на выборах 80,1% голосов избирателей. США и ЕС обвинили Лукашенко в фальсификации итогов выборов и ввели санкции против президента Белоруссии и ряда белорусских чиновников.

Беларуссия, последние новости

Блокада Беларуси и санкции против Белоруссии: Лукашенко прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair