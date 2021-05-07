Минэнерго разъяснило правила участия в программе ускоренной газификации

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что участие в программе ускоренной газификации, без привлечения средств потребителей, будет ограничено потреблением газа, а не площадью частного дома, сообщает ТАСС.

«Площадь дома не является критерием для подключения к газопроводу. В мероприятиях по ускоренной газификации "дорожной картой" определен максимальный часовой расход газа в размере 7 куб. м в час для физических лиц», – сказал Шульгинов.

Ранее гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов заявил, что участие в программе ускоренного газоснабжения будет обусловлено площадью дома. «Можно сказать, что это газоснабжение дома площадью до 300 кв. м приблизительно. Достаточно 7 кубов часового расхода для того, чтобы отапливать такой дом. Это очень большая категория и президент отдельно ее выделил», – сказал Густов.

21 апреля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения.