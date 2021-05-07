Путин задал рынкам курс на предсказуемость

Цены на потребительские товары при гарантии их качества и достаточном предложении должны быть обеспечены запуском долгосрочных рыночных механизмов. Эти же механизмы должны поддерживать инвестиционную активность компаний, в том числе за счет снижения рисков ведения бизнеса.

Такие цели определены в поручениях президента Владимира Путина, содержащихся в его послании к Федеральному Собранию. Полный список поручений опубликован на официальном сайте Кремля.

Отчитаться о том, что делается для достижения этих целей, правительство должно до 1 июля; после этого президент будет требовать предоставления отчетов каждые полгода.

Задачи, определенные в поручениях президента, являются вполне рутинными, чего нельзя сказать об обстановке, которая превращает их в серьезный вызов для правительства. В 2020 году производители товаров и торговые сети столкнулись с из-за пандемии с качественными изменениями спроса: снижением покупательской способности населения и новыми требованиями к сервису — в первую очередь, необходимостью внедрения бесконтактного обслуживания.

По данным экспертов «Сколково», при умеренно оптимистичном сценарии на возврат потребления к докризисному уровню может уйти до трех лет. В целом, по их данным, потребительский рынок России сегодня приспособлен к внешним шокам гораздо лучше, чем шесть лет назад. Сложности с поставками возникают только в категории импортируемых товаров, но таких в ассортименте крупнейших ритейлеров всего 5-10%.

Прививка от дефицита

Стабильность и предсказуемость потребительских цен может достигаться комбинацией социальной инженерии (психологическим воздействием на потребителей, исключающим возникновение ажиотажного спроса) и достижением базового баланса спроса и предложения, полагает член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев.

«В основе стабильных цен и “прививки от дефицита” — насыщение рынка тем или иным товаром, — говорит он. — Его можно достигать комбинацией использования собственных ресурсов и международной кооперации, экспортно-импортными пошлинами. Но в первую очередь — созданием дополнительных мощностей в тех секторах, где наиболее высок риск собственного недопроизводства — продовольственном, топливном».

Долгосрочное прогнозирование и стимулирование инвестиционной активности являются основными инструментами, которыми государство должно оперировать для достижения подобных целей. Поскольку любой производитель заинтересован в максимизации прибыли, государству следует активно помогать инвесторам в тех отраслях, где наблюдается недопроизводство, считает Канаев.

«Создание дополнительных мощностей не только насыщает рынок, но и запускает самый рыночный механизм сдерживания цен — конкуренцию, — убежден он. — Она вынуждает производителей сокращать издержки, а это само по себе уже оздоравливает экономику. Хорошо зарекомендовал себя и демпферный механизм, позволивший сдерживать цены на бензин много лет подряд. К сожалению, из-за сложности администрирования он не может применяться в тех отраслях, где, в отличие от топливного сектора, не существует олигополии. Производителей гречки, яиц или растительного масла, в отличие от производителей бензина, не перечесть, и регулировать ценообразование там на государственном уровне практически нереально».

Но в тех секторах рынка, где существует реальная конкуренция среди производителей, было бы полезно включать механизмы зависимости господдержки от объемов поставок на внутренний рынок, а также систему квотирования поставок, как это сегодня делается на зерновом рынке, полагает Канаев.

«Государство, оказывая немалую помощь аграриям, вправе поставить условие: если мы вас субсидируем, то давайте сперва насытим внутренний рынок, а потом уже будем думать об экспортных поставках, — говорит депутат. — Если же какой-нибудь производитель решает работать исключительно на внешние рынки, то и у государства не может быть никаких обязательств дотировать такого производителя».