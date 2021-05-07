Курс доллара: на Мосбирже в пятницу произошел flash-crash

Курс доллара снизился к рублю в ходе торгов в пятницу. Доллар к рублю открыл торги на отметке 74.16 , в то время как евро открыл торги на уровне 89.49 . К 17:00 доллар снизился, дойдя до отметки 73.77 рубля, евро при этом откатился до 89.40 рубля. Индекс доллара с 91,27 пункта снизился до 90,89 пункта.

Отметим, что валютные торги на Московской бирже в пятницу, 7 мая, начались внезапным обрушением курса доллара до 72,0025 рубля, объем сделок в первую минуту составил 492,4 млн рублей. Позднее ситуация выправилась. Flash-crash на рынке произошел без значимых новостей. Вне этого события рубль все еще неплохо смотрится. «На руку» нацвалюте играют праздничные дни, временное затишье в санкционной риторике и рост цен на российские сорта нефти. Снижение ежедневных покупок иностранной валюты Минфином до 6,5 млрд рублей с 11 мая по 4 июня оказало дополнительную поддержку. рублю в четверг

Как отмечают аналитики, в течение майских праздников рынок «тонкий», это создает почву для волатильности курсов.

Краткосрочно рубль будет двигаться в коридоре 72 — 74.7 в паре с долларом и 89.3 — 89.9 в паре с евро.

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