СМИ: 70 млн вакцин Johnson & Johnson могут быть испорчены

Окло 70 млн доз вакцины против коронавируса от американской компании Johnson & Johnson могут оказаться бракованными, сообщает РБК со ссылкой на New York Tumes. Американское издание со ссылкой на источники сообщило, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) проверяет партии препаратов, большая часть из которых предназначена для применения внутри страны. Речь идет о партии вакцины, произведенной на заводе Emergent BioSolutions в городе Балтимор, где ранее было испорчено 15 млн доз вакцин AstraZeneca. Сотрудники завода случайно смешали компоненты двух разных вакцин, из-за чего 15 млн доз AstraZeneca не прошли проверку качества и были утилизированы.

70 млн доз вакцины от Johnson & Johnson были произведены в то же время, что и бракованная партия AstraZeneca. Инспекция обнаружила, что одной из вероятных причин заражения могли стать сотрудники, которые не прошли надлежащую дезинфекцию при перемещениями между зонами производства AstraZeneca и Johnson & Johnson. Проверка выявила следы одной вакцины в другой. Источник NYT на условиях анонимности сообщил об опасениях надзорного органа, что контроль качества мог пропустить загрязнение других партий. Сейчас FDA обсуждают варианты решения вопроса вплоть до уничтожения сомнительных вакцин.

На фоне этих сообщений власти Канады 1 мая отложили использование первой партии препарата от Johnson & Johnson.

3 мая Управление по здравоохранению Дании решило не использовать вакцину против коронавируса от компании Johnson & Johnson.

«Дания отказывается от использования вакцины Johnson & Johnson. Власти полагают, что достоинства применения вакцины не перевешивают риски возникновения тромбов», – говорится в сообщении датского ведомства.

Ранее по той же причине власти Дании отказались от использования вакцины против коронавируса AstraZeneca. При этом жители Дании имеют право привиться вакцинами от Johnson & Johnson или AstraZeneca на свой страх и риск.