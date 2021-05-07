Циклёвка паркета и деревянных полов: особенности и преимущества

В чем она состоит и каковы его преимущества? Сегодня Циклёвка паркета в Спб цены которой вас приятно удивят, проводится квалифицированными экспертами.

На чем основан процесс

Деревянный паркет очень элегантная и довольно дорогая облицовка, которая может прослужить долгие годы. Однако необходимо проводить процедуры, благодаря которым деревянный пол сохраняет не только свой эстетический вид, но и полезные свойства. Циклёвка направлена на восстановление верхнего покрытия древесины, неоднократно, покрытого лаками и другими защитными средствами, чтобы раскрыть свежую, красивую фактуру. Этот процесс реставрации паркета происходит с использованием специальной машины.

Чаще всего требуется повторная циклёвка пола несколько раз, хотя это число в основном зависит от степени повреждения пола. Тем не менее, рекомендуется выполнять эту обработку три-пять раз, каждый раз изменяя тип наждачной бумаги и сопоставляя ее с типом дерева:

Преимущества и недостатки циклёвки

Циклёвка настила из досок имеет много преимуществ, поэтому это рекомендуемый метод восстановления паркета. Однако это не всегда возможно сделать.

Прежде чем приступить к ремонтным работам, давайте убедимся, что доски достаточно толстые. Они станут на 1-2 мм тоньше, а если их начальная толщина меньше 0,7 см, то может оказаться, что после реставрации они будут ослаблены и подвержены механическим повреждениям. Что дает циклёвка:

освежающий внешний вид пола,

возможность удаления грязи,

выравнивание поверхности,

более низкая стоимость, чем замена пола,

возможность удаления царапин и мелких полостей,

удаление старых слоев лака для нанесения новых,

изменение внешнего вида паркета.

Прежде чем мы начнем циклинировать паркет в вашей квартире, давайте посмотрим, как он был уложен. Если это клееный пол, мы можем использовать все имеющееся оборудование, а также ленточные машины с очень большим весом.

В обоих случаях вам также понадобится кромкооблицовочный станок, который будет легко использоваться в труднодоступных местах, например, на лестнице или под радиаторами. Циклёвку следует начинать с использования грубой наждачной бумаги, а затем накладывать все более тонкие виды. После заключительного этапа, когда мы будем полностью уверены, что паркет идеально чист и ровен, перейдем к заполнению полостей.