В Германии «зеленые» стали самой популярной партией

Согласно опросу общественного мнения, проведенного в ФРГ по заказу медиакомпании ARD, 26% опрошенных готовы поддержать партию «Союз-90/зеленые», сообщает Deutsche Welle. в настоящее время избирателей. За правящий партийный блок ХДС/ХСС готовы отдать свои голоса 23% избирателей. За последний месяц блок ХДС/ХСС потерял четыре процентных пункта и впервые с июля 2019 года лишился лидирующей позиции в рейтинге, составляемом ARD. Партнер ХДС/ХСС по правящей коалиции - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – согласно данным опроса, потеряла два процентных пункта и рейтинг в настоящее время составляет 14%. За партию «Альтернатива для Германии» готовы отдать свои голоса 12% опрошенных. Партию «Свободных демократов» готовы поддержать 11% граждан, а «Левую партию» только 6% опрошенных избирателей.

Если бы выборы канцлера в Германии проводились прямым голосованием, а не в Бундестаге, то кандидат от партии «зеленых» Анналена Бербок получила бы большинство голосов – 28%. А кандидата от правящего блока ХДС/ХСС Армина Лашета и кандидата от СДПГ Олафа Шольца готовы поддержать по 21% опрошенных.

Кроме того, 62% граждан высказали неудовлетворенность работой правительства.

Ранее Анналена Бербок неоднократно высказывалась против завершения строительства и начала использования газопровода «Северный поток – 2». Она считает неверными утверждения правительства ФРГ о том, что проект является исключительно экономическими и заявляет, что он противоречит санкциям ЕС в отношении России.

26 сентября в Германии состоятся парламентские выборы, по итогам которых будет сформирована правящая коалиция.