Чехия призвала страны ЕС продолжить высылку российских дипломатов

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обратился к руководству стран Евросоюза с призывом выслать минимум по одному российскому дипломату в знак солидарности с Чехией в деле со взрывом складов боеприпасов во Врбетице, сообщает РБК со ссылкой чешское издание České noviny

«Мы всегда должны понимать, что когда одно государство-член подвергается нападению, это фактически нападение на всех [членов ЕС]. Я попросил, чтобы они рассмотрели вопрос о высылке по крайней мере одного дипломата», — сказал Бабиш. По словам чешского премьера, 7 мая — в первый день саммита в Порту — лидеры стран ЕС обсуждали вопрос о взрывах во Врбетице в 2014 году, в дебатах принимали участие, в том числе, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон. При этом к обсуждению вопроса планируется вернуться на саммите Совета Европы, который пройдет в конце мая.

17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году, в результате которого погибли два человека.

19 апреля министерство иностранных дел России объявило персона нон грата 20 посольства Чехии в Москве и дало чуть более суток на то, чтобы покинуть страну.

19 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна готовит правовые шаги с требованием компенсации материального ущерба, причиненного в 2014 году взрывами на сладах боеприпасов в деревне Врбетице, к которым, как утверждают чешские власти, причастны российские спецслужбы. «Мы готовим правовые шаги, чтобы потребовать компенсации ущерба», – сказал Бабиш.

22 апреля, Чехии объявила, что численность российского посольства в Праге будет сокращена до численности чешского посольства в Москве. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что в посольствах останутся работать по семь дипломатов и 25 технических сотрудников. В результате Чехию до конца мая должны будут покинуть 63 сотрудника российского посольства.

22 апреля Словакия в знак солидарности с Чехией выслала трех российских дипломатов.

23 апреля Литва объявила о высылке двух российских дипломатов, а Латвия и Эстония выслали по одному сотруднику российских посольств.