США не хотят вводить новых санкций против России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не хотят введения новых санкций в отношении России, но оставляют за собой это право, если «подобный шаг будет оправдан».

«Когда мы объявили о наших санкциях, мы использовали максимальное пространство для маневра, чтобы быть в состоянии принять дополнительные меры, если действия России станут основанием для этого. Никто не хочет доводить до этого дело, но мы оставляем за собой такое право, если решим, что это оправданно», — сказала она. По словам Псаки, Вашингтон хочет перейти к более предсказуемым и стабильным отношениям с Россией в долгосрочной перспективе. Однако при этом США продолжат «защищать национальные интересы и применять меры в ответ на те действия российских властей, которые направлены на подрыв суверенитета США», – заявила Псаки.

15 апреля США ввели санкции в отношении России. В частности, с 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у ЦБ РФ и Минфина РФ, а также у Фонда национального благосостояния (ФНБ). Кроме того, вводятся ограничения против шести российских технологических компаний, которые якобы «оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб» – под санкции Вашингтона попал военный технополис «Эра». Санкционный список США пополнился 32 компаниями и гражданами РФ «за вмешательство в выборы». В числе фигурантов этого списка первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов (который уже находится под санкциями) и компании Евгения Пригожина. Помимо этого, власти США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. По мнению американской стороны, среди них есть представители российских разведывательных служб. Также санкции введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики.

21 апреля МИД России объявил «persona non grata» 10 сотрудников посольства США в Москве и ввела санкции против шести высокопоставленных американских чиновников.