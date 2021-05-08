В Индии очередной антирекорд скончавшихся от СOVID-19

Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии заявило, что за последние сутки от СOVID-19 скончалось 4 187 человек, что стало самым высоким показателем с начала пандемии. Днем ранее в стране от СOVID-19 скончалось 3 915 человек. Кроме того, за последние сутки было зафиксировано 401 078 новых случаев инфицирования коронавирусом.

За время пандемии общее количество инфицированных коронавирусом составило 21 892 676 человек, а количество скончавшихся увеличилось до 238 270 человек.

Вчера, 7 мая, сообщалось, что Индия зарегистрировала рекордное количество инфицированных коронавирусом – 414 188 человек. Это стало 11-м максимумом суточного прироста заразившихся, отмеченный в Индии за последний месяц. В мае самые большие скачки заболеваемости ранее фиксировались 6 мая (412 262 заболевших) и 1 мая (401 993 - тогда впервые число заболевших превысило 400 тыс.)

28 апреля президент России Владимир Путин распорядился оказать Индии гуманитарную помощь в связи со вспышкой заболеваемости коронавирусом в этой стране. Решение было принято по итогам телефонного разговора Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

«Уже сегодня рейсами МЧС России будет доставлено более 22 тонн соответствующих средств, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 150 медицинских мониторов и 200 тысяч упаковок лекарственных препаратов. Премьер-министр Индии тепло поблагодарил Президента России за оказываемое содействие, которое во многом носит высокотехнологичный характер и остро востребовано в стране. Лидеры приветствовали регистрацию в Индии российской вакцины «Спутник V» и отметили её высокую эффективность и безопасность. Выражено удовлетворение тем, что по линии Российского фонда прямых инвестиций достигнута договорённость с индийскими компаниями о производстве до 850 миллионов доз «Спутника V». Выпуск планируется начать в мае этого года», – сообщил сайт российского президента.