В результате теракта в Афганистане погибло несколько десятков человек

В результате серии взрывов возле государственной школы для девочек на западе Кабула погибло не менее 40 человек, а десятки получили ранения, сообщает Euronews со ссылкой на МВД Афганистана.

Движение «Талибан» (запрещено в России) отвергло свою причастность к этому теракту, произошедшему в районе населенном шиитами, и обвинило в содеянном террористическую группировку ИГИЛ (запрещена в России). ИГИЛ пока не взяла на себя ответственности за теракт. Взрывы прогремели перед началом ифтара.

25 апреля командующим войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер США заявил о начале вывода войск с ряда баз в Афганистане, сообщает «РИА Новости».

«Мы начали осуществлять вывод с ряда баз», – сказал Миллер. По его словам, военные базы будут переданы вооруженным силам Афганистана.

14 апреля 2021 года президент США Джо Байден заявил о своем решении вывести все войска США из Афганистана к 11 сентября – 20-й годовщине террористических атак на Всемирный торговый центр и Пентагон. «Мы не можем вести дальше цикл продолжения или расширения нашего военного присутствия в Афганистане, надеясь создать идеальные условия для вывода наших войск и ожидая другого результата... Я пришел к выводу, что пришло время прекратить самую долгую войну Америки. Американским войскам пришло время вернуться домой», – сказал Байден.

Глава Белого дома завил, что эту проблему не могли решить предыдущие четыре американских президента, а он «не станет перекладывать эту ответственность на пятого президента», – подчеркивает Байден.

Решение о выводе американских войск из Афганистана принял президент США Дональд Трамп. 29 февраля 2020 года США и Талибан (движение запрещено в России) заключили соглашение, согласно которому талибы обязались не использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности Соединенных штатов и их союзников. А США обязались вывести войска к 1 мая 2021 года, если со стороны Талибан будут соблюдаться достигнутые договоренности.