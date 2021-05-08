В России за сутки выявили более 8 тыс случаев инфицирования коронавирусом

За последние сутки в России было выявлено 8 329 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, передает оперштаб. Днем ранее в стране обнаружили 8 386 случаев инфицирования.

В общей сложности за все время эпидемии выявлено 4 871 843 случаев коронавирусной инфекции. Число безвозвратных потерь составило 112 992 человека, из которых 370 пациентов скончалось за последние сутки. Выздоровели в общей сложности 4 488 615 пациентов, из которых 8 255 поправились за последние 24 часа.

На первом месте по заболеваемости среди регионов остается Москва. В столице за сутки зарегистрировано 2 765 новых случая коронавируса, 57 пациентов скончались, а 2 482 выздоровело. На втором месте находится Санкт-Петербург – 726 человек заразились вирусом, а замыкает тройку лидеров антирейтинга Московская область – 630 новых случаев инфицирования.

По данным университета Джонса Хопкинса Россия занимает шестое место в мире по количеству инфицированных коронавирусом. Лидируют США, где выявлено 32 652 029 случаев инфицирования, на втором месте Индия с 21 892 676 случаями, на третьем Бразилия – 15 082 449 человек инфицировано, на четвертом месте находится Франция – 5 808 421 случай. На пятом месте с 4 998 089 инфицированными идет Турция.