ЕС определился с датой введения ковид-паспортов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что система ковид-паспортов в Евросоюзе начнет работать в июне, сообщает Lenta.ru. Глава Еврокомиссии рассказала, что юридическая и техническая подготовка данного вопроса идет полным ходом.

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен отметила, что политическое соглашение о введении системы ковид-паспортов может быть заключено еще до конца мая.

Для получения данного документа человеку необходимо будет предоставить доказательства того, что он вакцинировался, переболел или имеет антитела. Также можно будет предоставить отрицательный тест на коронавирус. По ее словам, данная мера направлена на то, чтобы сделать возможными поездки в Евросоюз и внутренние перемещения.

Ранее Урсула фон дер Ляйен в интервью газете The New York Times заявила, что ЕС готов принимать всех туристов. При этом условием для этого остается наличие вакцинации от коронавируса препаратом, который разрешен в ЕС.

На данный момент Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило для вакцинации от COVID-19 четыре препарата: американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna, британско-шведской AstraZeneca и фирмы Johnson & Johnson.