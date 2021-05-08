ЕС «выкупил» лидера грузинской оппозиционной партии

Европейский фонд за демократию (создан ЕС и входящими в союз странами, деятельность организации признана нежелательной на территории России) внес залог за находящегося под стражей главу грузинской партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, сообщает РБК со ссылкой на представительство Евросоюза в Грузии. «Это еще один важный шаг, сделанный для прекращения политического кризиса в Грузии», – говорится в сообщении представительства ЕС.

Освобождение Мелии было одним из условий соглашения, подписанного 19 апреля между правящей властью и оппозицией при посредничестве ЕС. В рамках этих договоренностей 24 апреля ушел в отставку председатель грузинского парламента Арчил Талаквадзе .

23 февраля в Тбилиси полиция штурмом взяла офис грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» и арестовала ее главу Ника Мелия. Власти обвиняли главу оппозиционной партии в организации попытки штурма парламента Грузии летом 2019 года. Поводом для недовольства оппозиции послужило выступление в грузинском парламенте депутата российской Государственной думы Сергея Гаврилова.

16 февраля 2021 года парламент проголосовал за снятие с Ника Мелия депутатского иммунитета. Однако Ника Мелия отказался сдаваться властям и забаррикадировался со своими сторонниками в офисе партии «Единое национальное движение».

31 октября 2020 года в Грузии прошли выборы депутатов высшего законодательного органа страны, из 150 депутатских мест, 120 распределялись по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам. По итогам выборов «Грузинская мечта» получила 48,77% голосов и победила в большинстве мажоритарных округов, получив право на самостоятельное формирование правительства. Партия «Единое национальное движение», созданная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, получила 27,11% голосов избирателей. Эти данные совпадают с результатами большинства опросов общественного мнения, проведенных разными социологическими службами до выборов, и экзитполов в день голосования. На выборах присутствовали международные наблюдатели от ОБСЕ, Совета Европы и НАТО, которые заявили о соблюдении конкуренции и свободы голосования. В Евросоюзе прошедшие выборы признали демократическими.

Оппозиция не признала итогов прошедших выборов, потребовала проведения новых выборов и попыталась организовать круглосуточный митинг под стенами парламента. Власти под предлогом борьбы с коронавирусом объявили о введении комендантского часа во всех крупных городах с 22:00 до 5:00 и ночные митинги оппозиции были разогнаны полицией с помощью водометов и слезоточивого газа.