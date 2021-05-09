10 вещей, появившихся в результате войны и Победы

Итогом народного подвига 1941-1945 годов стала, наряду с самой победой в Великой Отечественной войне, череда совершенно новых вещей в широком смысле слова: изобретений, устройств, методов, институтов. Без войны бы их не было, или бы они появились значительно позже. Чему-то, быть может, лучше и не существовать, но это было необходимо, иное относится к новациям, символизирующим прогресс. Взгляд на них заставляет задуматься о том, что 6 лет Второй Мировой, включая без малого 4 года (1418 дней) Великой Отечественной войны самым решительным образом повлияли на развитие цивилизации. Наряду со всем известными крупнейшими нововведениями мы вспомнили и забытое, и малоизвестное, но знаковое и очень важное.

Явившись поначалу тормозом в области исследований тайн атомного ядра в СССР, война впоследствии стала как главным катализатором процесса создания ядерного оружия, так и причиной возникновения советской мирной атомной индустрии.

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До самой Второй Мировой войны исследования в области деления атомного ядра представлялись имеющими сугубо теоретический характер. Результаты работ публиковались открыто. Но масштаб и характер навязанной миру немецким фашизмом войны на уничтожение резко активизировал научный поиск в ином, казавшемся невероятном направлении, тем более, что задумались о создании супероружия в самой Германии.

11 февраля 1943 года Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение №2872 «О мерах по успешному развитию работы по урану», а 12 апреля того же года под руководством выдающегося физика и организатора Игоря Курчатова была создана знаменитая Лаборатория №2 АН СССР, будущий «Курчатовский институт».

К тому моменту и немецкая ядерная программа (т.н. «Урановый проект») и американский «Проект Манхэттен» уже могли похвастаться опытом создания реакторов, способных поддерживать реакцию деления (правда, реактор в Германии проработал недолго и взорвался). Это побуждало максимально интенсифицировать процесс создания отечественного аналога.

Но настоящего размаха советский атомный проект достиг, как известно, вскоре после показательного применения ядерного атомного оружия американцами в августе 1945 года. Несмотря на статус союзников, в США и не думали делиться с «Советами» атомными секретами. В СССР для работ по бомбе было создано КБ-11 в будущем Арзамасе-16.

Юлий Харитон и Игорь Курчатов

В «Справке о строительстве специальных объектов», поданной, по данным главного конструктора и научного руководителя этого КБ Юлия Харитона, на имя Сталина, говорится: «за период с конца 1945 г. и по 1 сентября 1949 г. Главпромстроем МВД СССР было построено и введено в действие 35 специальных объектов, в том числе научно-исследовательских институтов, лабораторий и опытных установок — 17, горнорудных и металлургических предприятий — 7, комбинатов и заводов основного сырья — 2, химических предприятий — 5, машиностроительных и прочих предприятий — 4… Продолжается строительство 11 научно-исследовательских и промышленных объектов, а также жилых домов и коммунально-бытовых сооружений. Наряду с этим ведутся работы по дальнейшие работы по развитию и наращиванию новых мощностей на введённых в действие объектах».

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К тому моменту общая численность людей, занятых созданием атомного оружия составляла, согласно другой справке, уже более 230 тысяч человек. Таким образом, к 1949 году страна получила не только саму атомную бомбу, но и полноценный ядерный оружейный комплекс, ставший основой будущей атомной промышленности страны.

А в последующие десятилетия СССР стал обладателем и ядерного энергетического комплекса, и атомного ледокольного флота, в стране научилась применять достижения ядерной науки в различных областях промышленности и медицины.

Ледокол проекта «Арктика» «50 лет Победы»

Созданное в 1953 году Министерство среднего машиностроения, в чьи задачи входило управление атомной отраслью, включало в себя (на момент своего преобразования в 1989-м) почти три десятка одних только главных управлений. В структуру министерства входило 45 научно-исследовательских, проектных и конструкторских институтов, 18 закрытых городов и предприятий ядерно-оружейного комплекса (включая знаменитые Арзамас-16 (нынешний Саров), Челябинск-70 (современный Снежинск), Свердловск-44 (сегодня — Новоуральск) и пр.), около 30 специализированных промышленных предприятий и комбинатов, 6 АЭС (включая первую в мире, Обнинскую), около десятка совместных предприятий со странами социалистического лагеря.

В настоящее время российская атомная отрасль в лице госкорпорации «Росатом» включает в себя более 400 предприятий и организаций, где трудится свыше 275 тыс. человек. На АЭС вырабатывается свыше 20% электроэнергии в стране. А саму ее защищают мощные ядерные щит и меч.

Источники:

Гончаров Г.А., Рябев Л.Д. «О создании первой отечественной атомной бомбы//Успехи физических наук» Том 171 Кузнецов В.Н., «История атомного проекта на Урале» Научно-техническая библиотека сибирского отделения РАН, «Новости сибирской науки»

От ГИРДА до «Востока»

Ещё одним следствием войны стало создание и последующее масштабное развитие отечественной ракетно-космической отрасли. Надо сказать, что достаточно успешные исследования и работы в этой сфере велись в Советском Союзе и до войны. Вспомним небезызвестный ГИРД, («Группу по изучению реактивного движения»), уже в августе 1933 года осуществившую запуск жидкостно-баллистической ракеты ГИРД-09, и Газодинамическую лабораторию (ГДЛ), также в 1920-30-е годы весьма плодотворно занимавшуюся разработкой ракетных снарядов на бездымном порохе. Но значимым толчком к ускоренному процессу создания ракет, к развитию, в дальнейшем, ракетной промышленности и ракетной отрасли в целом, стала сначала приближающаяся угроза полномасштабной войны, а затем — и она сама.

Уже в 1938 году реактивные снаряды, разработанные в стенах Реактивного научно-исследовательского института (РНИИ, созданного на базе ГИРД и ГДЛ), поступили на вооружения в войска, а в 1939-м применялись на Халкин-Голе. В 1941 году в НИИ №3 НКБ (в который был преобразован РНИИ) были созданы и позже задействованы на фронте пусковые установки БМ-13, легендарные «Катюши», оснащённые реактивными снарядами.

Германия в период войны далеко продвинулась в разработке, производстве и применении баллистических ракет с жидкостным двигателем ФАУ. А когда после окончания войны основная часть немецких ракетных разработок, как и сам их конструктор Вернер фон Браун, попали в руки американцев, вопрос о создании собственных ракет встал перед СССР в полный рост.

Но первым делом советские инженеры также изучили немецкий опыт и собрали, что смогли из деталей и оборудования в рамках деятельности организованного в 1945 году на территории побежденной Германии института «Нордхаузен». Туда и приехал недавно освобожденный из «шарашки» полный энергии и планов Сергей Королев, чтобы очень вскоре стать мотором всех работ по ракетной тематике.

13 мая 1946 года было принято постановление Совета министров СССР №1017-419сс «Вопросы реактивного вооружения», предусматривающее создание при правительстве специального комитета по реактивной технике, а также НИИ, КБ, и испытательных полигонов, для решения поставленных в этой области задач. Данное постановление можно считать стартом полноценной ракетной программы в Советском Союзе. Используя трофейные ФАУ-2, а также разработки научного коллектива НИИ-88, занимавшегося упомянутой проблемой, сразу после окончания войны Королёв с группой конструкторов, включая двигателиста Валентина Глушко, приступил к созданию будущего советского ракетного щита.

В 1948 году был осуществлён успешный запуск первой советской крупной баллистической ракеты, одноступенчатой Р-1. Это еще была ФАУ, но последующие ракеты уходили от прототипа все дальше. А в 1956 году ОКБ-1 НИИ-88, под руководством Королёва, была создана совершенно оригинальная двухступенчатая баллистическая ракета Р-7, с дальностью полёта 8000 км, способная нести отделяемую головную часть массой до трёх тонн. Она стала первой в мире межконтинентальной баллистической ракетой (МБР).

Именно «Семерка» оказалась не только средством доставки ядерного заряда на необходимую дальность, но и ракетой-носителем, которая вывела на орбиту и первый искусственный спутник Земли в 1957 году, и первого космонавта планеты Юрия Гагарина, в 1961 году, в рамках космической программы «Восток».

Дальнейшие годы, с созданием новых МБР силами уже других КБ (отсюда пошел и известный «Протон») с пилотируемой космической программой и полетами к Луне и планетам, стали временем триумфального развития советской ракетно-космической отрасли. Апофеозом были орбитальная станция «Мир», выведенная в космос в 1986 году, а также создание многоразовой транспортной космической системы «Энергия» — «Буран» в 1988 году.

И уже не первое десятилетие безотказно служат российской и мировой космонавтике «Союзы», в основе которых все та же «королевская» «Семерка». Но уже есть и первые старты новой ракеты «Ангара».

Источники:

Глушко В.П., «Развитие ракетостроения и космонавтики в СССР» «Советская космическая инициатива в государственных документах», 1946-1964 гг.

Без винта

Следующее достижение, напрямую связанное как с предыдущей темой так и, соответственно, с войной — создание реактивной авиации. Упомянутый выше НИИ №3 НКБ, занимавшийся созданием ракетных двигателей, построил первый советский ракетоплан «РП-318-1», и провёл его испытания до войны, в феврале 1940 года. Данные испытания, надо сказать, показали весьма скромные результаты. Впоследствии, уже в военной время, в ОКБ под руководством Виктора Болховитинова создали «БИ-1» — первый советский самолёт с жидкостным ракетным двигателем, но этот проект не получил своего развития в силу ряда объективных причин и был закрыт в 1943 году.

Ракетоплан «РП-318-1»

Немцы же к 1943-44 гг. серьёзно продвинулись вперёд в этом отношении, уже имея на вооружении реактивные истребители Me-262 ( «Мессершмитт») и He-162 VolkSjager («Хейнкель»), а также реактивный бомбардировщики Ar-234 («Молния»). Аналогичными машинами с 1944 года обладали и англичане (у них был реактивный истребитель Gloster Meteor), и американцы, которые также с 1944 года имели в составе своих ВВС реактивный истребитель Lockheed F-80 Shooting Star, а с 1945 года — реактивный палубный истребитель McDonnell FH-1 Phantom. Принимая во внимание данный факт создание отечественного реактивного истребителя было поручено Совмином СССР сразу четырём КБ, под руководством Микояна, Яковлева, Лавочкина и Сухого. Итогом напряжённой работы столь обширного коллектива учёных-конструкторов явилось создание советских истребителей МиГ-9 и Як-15, успешно прошедших испытания 24 апреля 1946 года. Таким образом, отставание от конкурентов в данной военной области было преодолено.

Бомбардировщик ТУ-16

Вслед за успехом в военной сфере наступил черёд применения турбореактивных двигателей и в гражданской авиации. В июне 1955 года учёные КБ Туполева, на базе тяжёлого военного реактивного многоцелевого самолёта Ту-16, создали первый советский пассажирский самолёт на реактивной тяге, Ту-104. Впоследствии было создано более двух десятков модификаций Ту-104, для выполнения самых различных задач гражданского характера, таких как транспортно-санитарные, хозяйственные, исследовательские и иные. А 31 декабря 1968 года в Советском Союзе был успешно испытан первый в мире (он чуть опередил англо-французский «Конкорд») сверхзвуковой пассажирский самолёт, Ту-144.

Среднемагистральный пассажирский самолет Ту-154, самый массовый реактивный авиалайнер в СССР

Со временем к «туполевым», пополнившихся широко известными Ту-134 и Ту-154, добавлялись «Як-40» и «Як-42» и превосходные надежные «Илы» — 86-й и 96-й. Летает «Суперджет» и на очереди МС-21.

Источники:

Николаев А., «Так начинались ЖРД и ракеты на жидком топливе» Шавров В.Б., «История конструкций самолётов до 1938 года» Арсеньев Е., «Самолёты ОКБ им. А.И. Микояна. МиГ-9» (ЧЧ 1-4)

Новая промышленность

Война, что хорошо известно, стала причиной масштабной эвакуации населения и производственно-промышленных мощностей из районов, которым грозила оккупация. Став беспримерным по своим масштабам мероприятием, эвакуация позволила сохранить человеческий и производственный потенциал страны, создав, практически на пустом месте, огромные индустриальные районы, наладив в кратчайшие сроки выпуск необходимой фронту и стране продукции. Только за первый период эвакуации, до конца 1941 года, было перевезено в тыловые районы более 1500 крупных предприятий, вместе с которыми перемещено, по разным оценкам, до восьми миллионов рабочих и служащих.

Большинство эвакуированных промышленных предприятий разместились в районах Урала. Так Свердловская область приняла 212 заводов и фабрик, Челябинская — 200, Пермская — 124, Оренбургская — 90, более 200 предприятий были перемещены на территорию Башкирской и Удмуртской АССР.

Прибывшие заводы или полностью сливались с однопрофильными, значительно усиливая их производственную мощность, или начинали самостоятельную деятельность, становясь основоположниками новых отраслей уральской промышленности. Всего Уральский край принял 830 предприятий, начавших выпуск авиационной продукции, танков, артиллерийского и стрелкового оружия, боеприпасов. «Урал ковал победу» — это выражение стало устойчивым и во время и после войны. Помимо самих предприятий на новом месте строилось жильё для рабочих, создавалась, зачастую с нуля, всевозможная инфраструктура, осваивались необжитые до этого территории.

После изменения положения на фронтах возникла необходимость в реэвакуации. Но значительная часть мощностей оставалась на новом месте, уже в мирное время став промышленной кузницей, базой для послевоенного возрождения страны. Такие промышленные гиганты как Уралвагонзавод, Уралхиммаш, Уралэлектротяжмаш, Уральский оптико-механический завод, и ещё десятки производственных, металлургических, химических и прочих предприятий стали становым хребтом советской послевоенной экономики, позволив в рекордные сроки ликвидировать последствия разрушительной для страны четырёхлетней войны.

Таким образом, война и успешная эвакуация стали толчком для широкомасштабного развития Среднего и Южного Урала, подтолкнув так или спровоцировав ускоренную индустриализацию этих районов страны. К слову сказать, производственные мощности Урала и поныне являются одним из основных компонентов российской экономики.

Если смотреть шире, в годы войны удалось выиграть экономическую битву с экономикой не только Германии, но и большей части Европы, покоренной фашистами. Эта победа позволила потом СССР достаточно долго побеждать в мирной конкуренции.

Источник:

Куманёв Г.А., «Война и эвакуация в СССР. 1941-1942 гг.»

«Господь дарует нам Победу!»

Необходимость победить в войне стала причиной возрождения Русской Православной Церкви. Не секрет, что к концу тридцатых-началу сороковых годов прошлого века возникла угроза полного её уничтожения. Печально известная «безбожная пятилетка» 1932-37 гг. отправила в лагеря почти всех оставшихся в живых архиереев (епископов), а количество действующих храмов по всей стране не превышало нескольких сотен, несопоставимо уменьшившись по сравнению с предреволюционными годами. Патриаршество было де-факто ликвидировано, и предстоятель РПЦ, митрополит Сергий (Страгородский) именовался лишь «заместителем патриаршего местоблюстителя». Любая общественная активность со стороны Церкви была невозможна.

Но грянуло 22 июня 1941 года, и в этот день митрополит Сергий обратился к прихожанам Богоявленского собора в Москве, благословив «всех православных на защиту священных границ нашей Родины», закончив проповедь словами «Господь дарует нам Победу!». Тогда же он написал текст воззвания к «Пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви», в котором призвал всех православных верующих к сопротивлению врагу. Во всех оставшихся храмах за богослужениями стали читать специальную молитву об избавлении от врагов.

Советская власть не препятствовала самоотверженному служению священнослужителей, не только проповедующих, но и организовывавших в подклетях храмов бомбоубежища, а в самих храмах — санитарные пункты и приюты, собиравших средства для фронта. За первые три годы войны храмы одной только Московской епархии собрали и сдали на нужды обороны более 12 миллионов рублей. Помимо этого представители духовенства и сами участвовали в боевых действиях, в составе подразделений ополчения. Только лишь за оборону Москвы около двух десятков священников были удостоены боевых наград.

В 1942 году впервые за много лет верующим в СССР было дозволено открыто праздновать праздник Светлой Пасхи, а в 1943 году Сталиным было принято решение о восстановлении в стране Патриаршества, весьма умеренном восстановлении учебной и издательской деятельности и некоторой части ранее закрытых приходов. Архиерейский Собор состоялся 8 сентября 1943 года, избрав митрополита Сергия (Страгородского) на Патриарший престол. А зимой 1945 года состоялся уже Поместный Собор РПЦ, избравший новым Патриархом митрополита Ленинградского Алексия, прошедшего блокаду вместе со своей паствой.

Поместный Собор РПЦ 1945 года

Источник:

Шкаровский М.В., «Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущёве. Государственно-церковные отношения в СССР в 1039-1964 гг.»

Офицерская честь

Блестящий статус «офицер», без которого немыслимо представить себе Вооружённые силы России, вернулся в ряды армии во время Великой Отечественной.

В Красной армии времён Гражданской войны самих воинских званий, как известно, не осталось вовсе, при обращении к командиру использовалась только его должность: «комроты», «замкомвзвода», «комкор», «комбриг» и т.д. Позднее и они приобрели значение званий (не обязательно было командовать корпусом, чтобы стать комкором). С исчезновением самого понятия «офицер» исчез и один из главных признаков этого статуса— офицерские погоны, замененные петлицами.

В середине тридцатых годов часть прежних званий начала возвращаться в ряды РККА. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 22 сентября 1935 года восстанавливались персональные воинские звания для кадрового состава армии и флота. Вновь появились лейтенанты, капитаны, майоры, полковники, было восстановлено даже звание маршала. Что касается звание «генерал», то оно накрепко ассоциировалось с прежним, царским и «белым» офицерством, и в армии сохранялись комдивы, комкоры, командармы…

О возвращении погон на плечи командного и начальствующего состава также не было речи. Знаки различия крепились на петлицах, и представляли собою треугольники, ромбы, кубики, прямоугольники.

7 мая 1940 года были восстановлены и генеральские (адмиральские) звания. Но, опять-таки, без погон.

А 6 января 1943 года, в самый разгар войны, вышел Указ президиума Верховного совета СССР «О введении погон для личного состава Красной Армии». Командный состав вернул себе статус офицерства, в официальный лексикон и повседневный обиход вернулись выражения «офицерская честь» и «офицерская доблесть».

Несомненно, введение погон было призвано символизировать неразрывность Красной Армии с традициями и победами российских воинов всех поколений, включая и армию прежней, императорской России. Не зря, незадолго до этого, 29 июля 1942 года, были учреждены боевые награды «Орден Суворова», «Орден Кутузова» и «Орден Александра Невского», также воскрешавшими в сознании народа и армии великие военные свершения, времён «царского строя». С точки зрения воспитания патриотизма и укрепления воинского духа возвращение погон (как и самого понятия «офицер)», было абсолютно оправданным. Помимо этого, подобная унификация командирских званий способствовала более оперативному управлению войсками, что тем более важно во время войны.

Источник:

БСЭ, Третье издание, 1969-1978 гг. Золотарёв В.А., Марущенко В.В., Автюшина С.С. «Во имя России: Российское государство, армия и воинское воспитание»

Советскмй антибиотик и новый уровень медицины

Война дала возможность развития и в медицинской области. Как свидетельствуют исторические источники, Сталин не доверял западным союзникам во многих отношениях. Одним из следствий этого недоверия было, например, отсутствие в советских больницах и госпиталях такого необходимого лекарства, как пенициллин. Данный антибиотик был изобретён, как известно, А. Флемингом в 1928 году, и начал применяться англичанами и американцами в 1942 году, показав высокую эффективность в борьбе с заражениями крови, которые нередко возникали у бойцов после различных ранений. Тем не менее, высшее советское руководство отказывалось закупать иностранный пенициллин. Своего же антибиотика у СССР на начало войны ещё не было.

За решение означенной задачи взялись советские микробиологи Зинаида Ермольева и Тамара Балезина. Взяв за основу метод профессора Андрея Львовича Курсанова, советские учёные сумели в 1942 году создать отечественный аналог пенициллина, под названием крустозин. Данное открытие спасло десятки тысяч солдатских жизней, и послужило дальнейшему развитию данного направления в отечественной медицине, что привело к созданию вскоре после войны, 21 апреля 1947 года, «Института пенициллина», носящего ныне название «Государственный научный центр по антибиотикам».

Зинаида Ермольева, которую после создания российского антибиотика прозвали «госпожой пенициллин»

Огромное количество самых разнообразных ранений дали возможность раскрыть и применить свои способности не только микробиологам, но и врачам иных специальностей. Академик Александр Вишневский создал метод местного обезболивания, применявшийся на фронте в 85-90% случаев. Профессор Александр Бакулев предложил радикальную хирургическую обработку черепно-мозговых ранений, Профессор Юстин Джанелидзе изобрёл способ остеопластической ампутации бедра, названный в его честь «методом Джанелидзе». Академик Николай Блохин усовершенствовал метод пластических операций после ранений и ожогов. Подобных примеров — десятки, если не сотни. Стоит только сказать, что осмысление и систематизация медицинских проблем и научных открытий, совершённых во время войны, составляет 35 томов фундаментального труда «»Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». Само собой, достижения советских врачей военного времени широко применялись впоследствии, после войны, дожили, пусть с рядом модификаций, и до наших дней.

И, наконец, одним из наиважнейших последствий начавшейся войны, сопряжённых с неизбежным огромным количеством раненых, стала разработка и принятие в 1942 году «Единой военно-полевой медицинской доктрины», которая представляла собой совокупность научно обоснованных принципов, определяющих систему и методы медицинского обеспечения в вооружённых силах, в конкретных исторических условиях. В её основу были положены единое понимание происхождения и развития болезни, единое понимание принципов хирургической и терапевтической работы в органах полевой санитарной службы, а также принципы преемственности в обслуживании раненых и больных на различных этапах их эвакуации. Значение данной доктрины, думается, сложно переоценить, её положения актуальны и поныне.

Источники:

Кветной И. «30 величайших открытий в истории медицины, которые навсегда изменили нашу жизнь» БСЭ, «Ермольева Зинаида Виссарионовна»

«Они сражались за Родину»

Война оставила неизгладимый след в отечественной культуре. Тема человеческого героизма, самопожертвования, любви к Родине перед лицом опасности, стала центральной в произведениях искусства как во время войны, так и после неё. С самого начала Великой Отечественной советская культура обогатилась литературными произведениями Михаила Шолохова, Бориса Полевого, Василия Гроссмана, Константина Симонова, Ольги Берггольц, Александра Твардовского. Тема войны широко отражена и во множестве послевоенных литературных произведений. К перечисленным именам можно добавить очень многих, назовем хотя бы Александра Фадеева, Василя Быкова, Василия Астафьева, Бориса Васильева…

В музыкальной сфере во время войны был создан целый ряд произведений, и поныне входящих в золотой культурный фонд страны. Это и «Священная война» А. Александрова и В. Лебедева-Кумача, и «В землянке...» К. Листова и А. Суркова, и «Тёмная ночь» Н. Богословского и В. Агатова, и многие иные, не менее известные. Что уж говорить о знаменитой Седьмой симфонии Д. Шостаковича, ставшей шедевром не только отечественной, но и мировой музыкальной культуры.

После того, как песня «Темная ночь» прозвучала в исполнении Марка Бернеса в кинофильме «Два бойца», она стала культовой

Тема войны стала на долгое время превалирующей и в советском кинематографе. И сегодня самые живые и правдивые фильмы — о войне. А первый послевоенный период оставил нам «Летят журавли» режиссёра Михаила Калатозова, единственную советскую картину, получившую «Золотой пальмовой ветви» Международного Каннского кинофестиваля (1958 год).

Источники:

Лексин В.Н. «Великая культура Великой войны» Энциклопедия Всемирная история «Культурное пространство Великой Отечественной войны»

Ручной автомобиль

Машина-«инвалидка», как прозвали ее в народе, автомобиль с полностью ручным управлением, стал в СССР своеобразной приметой 50-70-х годов прошлого века. Казалось бы, невелико достижение. Но его создание стало гуманным шагом навстречу фронтовикам, которым отдали за Победу здоровье и даже свои ноги.

Первым автомобилем—мотоколяской для инвалидов войны стал СМ3 С-1л/С-3л, выпущенной Серпуховским мотоциклетным заводом в 1952 году. Автомобиль был трехколёсным, двухдверным и двухместным, в нем использовался мотоциклетный двигатель.

Через пять лет, 20 февраля 1957 года, тот же завод выпустил модификацию данного авто, уже четырёхколёсную «инвалидку» СМ3 С-3А, ставшую позже широко известной по фильму Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика». Было выпущено более 203000 таких автомобилей, после 1970 года он был снят с конвейера.

То, что эта машина «снималась» в комедии, как будто укрепляет ее репутацию в качестве «смешной». Но помимо того, что эти автомобили получали люди, проявившие на войне совсем не смешной героизм, надо сказать, что в Европе тоже выпускались после войны и трехколесные автомобили, и четырехколесные микролитражки, причем на продажу.

В июле 1970 года Серпуховский завод выпустил в серию СМ3 С-3Д, которую от предшественников отличал, помимо прочего, цельнометаллический несущий закрытый кузов. Это был серьезный прогресс и данный автомобиль, так, правда, и оставшийся по своему типу мотоколяской, выпускался вплоть до осени 1997 года, было выпущено более 223000 его экземпляров.

Автомобили для инвалидов выдавались своим обладателям органами соцобеспечения. Через два с половиной года хозяин авто получал право на его бесплатный ремонт, а после пяти лет эксплуатации — на новую машину.

Источники:

Канунников С.В. «Отечественные легковые автомобили 1896-2000 гг.». Mixnews «Страсти по инвалидке: факты и мифы вокруг легендарного автомобиля»

Объединитель наций

26 июня 1945 года была создана Организация Объединённых Наций, ООН. Война показала несостоятельной прежней подобной структуры, Лиги Наций. Поэтому уже 30 октября 1943 года в Москве была подписана т. н. «Московская декларация», в которой оговаривалась перспектива создания будущей всемирной организации по сохранению и поддержанию мира на планете. Данную декларацию подписали представители СССР, США, Великобритании и Китая.

Андрей Андреевич Громыко подписывает Устав ООН. Сан-Франциско 26 июня 1945 года

А уже 1 декабря того же года, на Тегеранской конференции, Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем были обсуждены уже конкретные создания данной организации. К тому моменту становилось понятно, что СССР выйдет из войны победителем, и наша страна рассматривалась как один из главных «законодателей мод» на будущей мировой арене. Это давало Советскому Союзу право полноценно участвовать в данном переговорном процессе и предопределяло роль нашей страны как одну из ведущих. Что и отразилось при окончательном оформлении ООН в 1945 году. СССР получил место постоянного члена Совета Безопасности ООН, с правом вето по любым вопросам, касающихся компетенции данного Совета.

Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль (слева направо) во время конференции в Тегеране в ноябре 1943 года

Помимо этого, членами ООН отдельно стали советские республики Украина и Белоруссия. (УССР и БССР). Это давало Советскому Союзу дополнительные голоса на Генеральной Ассамблее ООН.

А после распада СССР место постоянного члена СБ ООН унаследовала Российская Федерация. И это пусть не гарантия — агрессивные силы в мире все более активны — но мощное средство против новой войны.