Чехия намерена выставить России миллиардный счет за взрывы во Врбетице

Чехия собирается потребовать у России около 1 млрд крон (свыше 47 млн долл. или почти 350 млн руб.) в качестве компенсации за взрывы во Врбетице в 2014 году.

Об этом в интервью «Чешскому телевидению» заявила глава Минфина страны Алена Шиллерова.

По её словам, в соответствии с международным правом наиболее вероятный способ получить от Москвы средства – это международная компенсация.

«Потому что, если мы пойдем путём, например, компенсации ущерба в уголовном судопроизводстве, это займет очень много времени», – пояснила Шиллерова.

При этом, как подчеркнула руководитель финансового ведомства Чехии, эта сумма, скорее всего не окончательная, так как власти пострадавшего региона могут выдвинуть свои требования, в том числе компенсацию морального вреда и компенсацию за невозможность использовать имущество, так как освобождение от разлетевшихся боеприпасов пострадавших районов до сих пор не завершено.

В свою очередь глава МИД Чехии Якуб Кулганек пообещал, что власти подадут заявку на компенсацию в течение ближайших недель.

Ранее сообщалось, что чешский премьер Андрей Бабиш обратился к руководству государств, которые входят в ЕС, с призывом выслать минимум по одному российскому дипломату в знак солидарности в деле со взрывом складов боеприпасов во Врбетице.

«Мы всегда должны понимать, что когда одно государство-член подвергается нападению, это фактически нападение на всех членов объединения, — сказал он. – Я попросил, чтобы они рассмотрели вопрос о высылке по крайней мере одного дипломата».

По словам Бабиша, лидеры стран ЕС уже обсуждали вопрос о взрывах во Врбетице. В этих дебатах принимали участие, в том числе, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. При этом к обсуждению вопроса планируется вернуться на саммите Совета Европы, который пройдет в конце мая.

