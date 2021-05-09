В России за сутки выявили 8 419 новых случаев инфицирования коронавирусом

За минувшие сутки в РФ, по данным оперативного штаба, выявили ещё 8 419 новых заболевших коронавирусом. Всего к утру воскресенья, 9 мая число заразившихся COVID-19 в России составило 4 880 262.

За всё время пандемии от коронавируса в нашей стране вылечились 4 496 132 пациента, из них 7 517 за последние 24 часа. Жертвами COVID-19 за весь период эпидемии стали 113 326 россиян, из них 334 за сутки.

По числу новых заболевших продолжает лидировать Москва – в столице за сутки выявили 2 828 случаев коронавируса. На втором месте Санкт-Петербург (+729). Замыкает тройку «лидеров» Подмосковье (+636). Далее следуют Ростовская область (+207) и Воронежская область (+137).

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна получила собственную вакцину от коронавируса.

«В пробирке мы получили свою вакцину – белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину. Мы не торопимся. Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой. У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится», – сказал Лукашенко.

При этом президент Белоруссии усомнился, что в том, что нынешние вакцины будут в будущем помогать от новых мутаций коронавируса.

