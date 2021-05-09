Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 мая подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя».

Согласно этому документу, опубликованному на его официальном сайте, в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения теракта, внешней агрессии, а также иных насильственных действий все госорганы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совбеза страны, на заседаниях которого председательствует премьер.

При этом на территории Белоруссии незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Совбезом определяется перечень мер по их обеспечению. Решения Совбеза обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.

При этом в дальнейшем именно Совбез совместно с губернаторами примет решение о проведении новых президентских выборов.

Декрет, направленный на сохранение независимости и суверенитета страны вступает в силу с момента его подписания.

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