В Донецке завершилась акция «Бессмертный полк», во время которой пронесли, в том числе портрет деда президента Украины Владимира Зеленского.

По данным РИА Новости, на мероприятие его принесла Общественный деятель, публицист и правовед Татьяна Монтян. Как подчеркнула она, деду украинского лидера очень стыдно за своего внука, так «пусть хоть он прогуляется в «Бессмертном полку», пока его внук устраивает беспредел».

«Он всё видит, что происходит в стране, которой руководит его внук, в том числе шабаш дивизии СС «Галичина», прошедший недавно в центре Киева», – отметила Монтян.

Напомним, 28 апреля в Киеве украинские националисты провели «Марш вышиванок», который был посвящён годовщине создания дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны.

8 мая националисты провели шествие во Львове. Оно было посвящено годовщине формирования дивизии СС. При этом один из руководителей этого гнусного мероприятия заявил, что следующие марши украинских нациков пройдут уже в Донецке и Москве.

