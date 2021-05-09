На нефтяном танкере у берегов Сирии прогремел взрыв

На нефтяном танкере возле побережья сирийского города Банияс прогремел взрыв, передаёт Sham FM.

Согласно информации этой радиостанции, взрыв произошёл во время ремонтных работ. На данный момент о пострадавших никакой информации нет. При этом подчёркивается, что всего несколько дней назад на том же танкере был пожар во время разгрузки нефти.

В свою очередь сирийский оппозиционный ресурс Nors уточняет, что после взрыва на судне начался пожар – поднимается дым на одном из кораблей. Судя по фото, которые сейчас появляются в Сети, танкер продолжает гореть. С его палубы поднимаются три столба дыма. Подробности инцидента уточняются.

Напомним, в Баниясе расположен морской порт и один из основных нефтеперерабатывающих заводов Сирии.