НАСА осудило Китай за «несоблюдение стандартов ответственности» после того, как обломки неконтролируемой ракеты повторно вошли в атмосферу Земли поздно вечером в субботу.

Ранее китайские государственные СМИ сообщили со ссылкой на Управление пилотируемой космической техники Китая, что обломки приземлились в Индийском океане, к западу от Мальдив, сообщает Reuters. В управлении добавили, что большая часть мусора сгорела в атмосфере.

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Космическое командование США подтвердило падение ракеты в воскресенье, но заявило, что «неизвестно», упали ли обломки на сушу или на воду.

Глава НАСА Билл Нельсон позже заявил, что для Китая и других стран «критически важно действовать ответственно и прозрачно в космосе».

«Космические державы должны минимизировать риски для людей и имущества на Земле, связанные с повторным входом космических объектов в атмосферу, и максимизировать прозрачность в отношении этих операций. Ясно, что Китай не соблюдает стандарты ответственности в отношении своего космического мусора», - бывший сенатор-демократ от Флориды Нельсон.

«Чрезвычайно важно, чтобы Китай и все космические державы и коммерческие организации действовали в космосе ответственно и прозрачно для обеспечения безопасности, стабильности, защищенности и долгосрочной устойчивости космической деятельности», - добавил он.

По данным Associated Press, люди в Иордании, Омане и Саудовской Аравии заметили обломки ракеты, разместив видео с падающими кусками в социальных сетях.

Ракета «Чанчжэн-5» была запущена 27 апреля. Она вывела на орбиту один из модулей космической станции, которую китайские астронавты должны собрать к концу следующего года.

Большинство обломков ракеты сгорели в атмосфере Земли, но все же размеры и вес — 22 тонны вызвали опасения специалистов, что отдельные крупные части могут долететь до поверхности и при падении на обитаемых территориях причинить ущерб.