Слова российского лидера Владимира Путина о недобитых карателях, которые пытаются переписать историю, было адресовано не только мировым элитам, но также простым людям.

В этом уверен научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. По его мнению, слова президента направлены всем – и народам, и элитам, и армиям.

«Потому что сегодня самое большое различие – в позициях между обычными людьми и элитами», – цитирует эксперта сайт телеканала «360».

При этом Журавлёв подчеркнул, что с народами легче договориться.

«Надо понимать, что народы наших соседних стран – это скорее наши союзники, – считает он. – А если и есть противники, то это в основном политиков».

Он полагает, что политики могут нас услышать, только через простых людей, граждан тех стран, которые к нам относятся с уважением, так как именно обычные граждане голосуют за политиков, а не наоборот.

«Даже не сомневаюсь, что сказанное сегодня Путиным вызовет большой резонанс в мире. Но будут ли это позитивные действия со стороны зарубежных государств — в этом есть сомнения, так как западный политик — он заложник сам себя», – сказал Журавлёв.

Как пояснил политолог, нельзя много лет говорить об ужасной и страшной России, а потом сказать: вы знаете, мы ошибались, всё там у русских оказывается не так уж плохо, и вообще, все хорошо.

«В какой-то момент инерция ненависти продолжает работать, даже если есть желание её остановить», – резюмировал научный руководитель Института региональных проблем.

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин во время своей праздничной речи, посвящённой 76-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне, напомнил о «недобитых во время войны карателях и их последователях, которые сейчас делают попытки переписать историю».

Президент РФ отметил, что война принесла огромное количество невыносимых испытаний, горя и слёз. Поэтому всё это забыть просто невозможно. Он также напомнил, что менее века назад в самом центре Европы наглел и набирал силу чудовищный нацистский зверь.

По словам российского лидера, сегодня в разных странах мы можем наблюдать сборища недобитых карателей, их последователей.

«Мы видим, как они пытаются переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей. Наш народ слишком хорошо знает, к чему все это ведёт. В каждой семье свято хранится память о тех, кто отвоевал Победу. Мы всегда будем гордиться их подвигом», – заявил Путин.