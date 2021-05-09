Путин напомнил об оставшихся с войны недобитых карателях

Глава российского государства Владимир Путин во время своей праздничной речи, посвященной 76-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне, напомнил о «недобитых во время войны карателях и их последователях, которые сейчас делают попытки переписать историю».

Президент РФ отметил, что война принесла огромное количество невыносимых испытаний, горя и слёз. Поэтому всё это забыть просто невозможно. Он также напомнил, что менее века назад в самом центре Европы наглел и набирал силу чудовищный нацистский зверь.

«Тогда всё циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии, перечеркивались соглашения, призванные остановить сползание к мировой войне», — подчеркнул Путин. – В наши дни не только разного рода радикалы и группировки международных террористов пытаются взять на вооружение многое из той идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности».

По словам российского лидера, сегодня в разных странах мы можем наблюдать сборища недобитых карателей, их последователей.

«Мы видим, как они пытаются переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей. Наш народ слишком хорошо знает, к чему все это ведёт. В каждой семье свято хранится память о тех, кто отвоевал Победу. Мы всегда будем гордиться их подвигом», – заявил Путин, добавив, что Россия последовательно отстаивает международное право, но намерена твёрдо защищать свои национальные интересы и обеспечивать безопасность своего народа.

