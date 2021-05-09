СМИ: переговоры о поставках вакцины «Спутник V» в Германию зашли в тупик

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не поступит на территорию ФРГ раньше августа из-за задержек в производстве и договора с Индией. Сами же переговоры о поставках зашли в тупик, пишет немецкий таблоид Bild.

По данным издания, которое ссылается на рабочую группу при Минэкономики Германии, в настоящее время «переговоры по данному вопросу мертвы». И есть вероятность, что «Спутник V» вообще не будет поставляться в ФРГ, так как после лета Берлин планирует получить достаточно вакцин от других мировых производителей.

При этом сертификация европейским лекарственным агентством ЕМА российского препарата также пока не состоялась из-за того, требования ЕС оказались «выше, чем ожидали в Москве», пишут журналисты Bild.

Напомним, 7 апреля премьер-министр Баварии и возможный кандидат от блока ХДС/ХСС на пост федерального канцлера ФРГ Маркус Зёдер объявили о планах закупить 2,5 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам министра здравоохранения Баварии Клауса Холечека, в течение 2021 года может начаться производство «Спутник V» на заводе в баварском городе Иллертиссен. При этом Холечек охарактеризовал российскую вакцину как «высокоэффективную».

Позже глава Минздрава Германии Йенс Шпан заявил, что регистрация российской вакцины для применения в ЕС зависит от того, когда российская сторона предоставит Европейского агентства лекарственных средств (EMA) все необходимые данные.

«Чем быстрее российское ведомство, подавшее заявку на регистрацию вакцины в ЕС, предоставит необходимые данные, тем быстрее произойдет регистрация... Во время дискуссий иногда складывается впечатление, что всё, что для этого нужно, – это закупить его, и тогда сразу можно начать его применять. Это не так. Нам нужна регистрация. И её пока нет не потому, что разрешительные органы работают так медленно, а потому что у нас нет для этого данных» – сказал Йенс Шпан.