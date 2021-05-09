На Красной площади в Москве проходит парад Победы

В 10:00 мск на Красной площади в Москве стартовал главный военный парад, посвящённый 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В нём принимают участие более 12 тыс. военных, более 200 единиц техники и 76 вертолётов и самолетов. Возглавляет Парад Победы главком Сухопутных войск Олег Салюков, а принимает его министр обороны РФ Сергей Шойгу, передаёт РИА Новости.

В начале парада на Красную площадь под звуки песни «Священная война» внесли флаг России и Знамя Победы — боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Затем Шойгу и Салюков на кабриолетах «Аурус» объехали и поприветствовали парадные расчёты, после чего глава минобороны обратится с докладом к президенту РФ, верховному главнокомандующему Владимиру Путину.

После выступления президента, в котором он поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы, а также минуты молчания стартовала торжественное шествие войск.

Открыли парад роты барабанщиков и почетного караула. Затем по Красной площади Москвы промаршируют почти 40 парадных расчетов, в том числе офицеры, сержанты и солдаты видов и родов войск, соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников движения «Юнармия».

Замкнёт пешую колонну парадный расчёт курсантов Московского высшего общевойскового командного училища. Затем по Красной площади пройдёт военная техника. Первой появится группа из десяти легендарных советских танков Т-34, которые признаны лучшими танками времен Второй мировой.

На колёсном тягаче провезут ударные роботы «Уран». Примут участие в параде и стратегические ракетные комплексы «Ярс» с межконтинентальными баллистическими ракетами. Завершить парад планируется пролетом авиации, но этому может помешать погода.

Вечером в честь Дня Победы в Москве пройдет салют, в котором будет использовано десять тысяч салютных зарядов. Стрельбу проведет салютный дивизион Западного военного округа из установок, размещенных на 16 площадках столицы.