В Омске без вести пропал бывший главврач больницы, в которой лежал Навальный

Александр Мураховский – бывший главврач больницы, куда в августе прошлого года с отравлением был госпитализирован оппозиционер Алексей Навальный – пропал без вести.

По данным местных СМИ, медик, который с ноября 2020 года возглавляет областной Минздрав ушёл на охоту и не вернулся. Известно, что ещё 7 мая 49-летний врач на квадрацикле уехал в лес. Почти сразу же после этого он перестал выходить на связь. Друзья Мураховского пытались найти его самостоятельно. Но 8 мая обратились за помощью в полицию.

Сейчас высокопоставленно чиновники ищут полицейские, сотрудники Росгвардии, инспекторы охотничьего хозяйства, сотрудники МЧС, местные жители и волонтёры. Также к поиску привлечена авиация.

Напомним, Мураховский стал известен после того, как 20 августа 2020 года в омскую больницу скорой медпомощи №1, где он работал главврачом, с отравлением был доставлен оппозиционный политик Алексей Навальный. Уже 22 августа Навального перевезли из России в Берлин для прохождения дальнейшего лечения.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок». В свою очередь Мураховский утверждал, что анализы, взятые у Навального в Омске, не показали содержания в его организме каких бы то ни было отравляющих веществ. Сам же оппозиционер неоднократно заявлял, что стал жертвой отравления со стороны сотрудников ФСБ.

В ноябре 2020 года Александр Мураховский был назначен на должность министра здравоохранения Омской области.

