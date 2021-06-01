Акции дня: бумаги «Лента» растут на корпоративных новостях

Лучше рынка торговались акции ритейлера «Лента» по итогам дневной сессии на Мосбирже во вторник, 1 июня. За день акции подорожали на +3,20% до 252,8 рублей за акцию.

Интерес трейдеров к акциям возник на фоне новостей об изменениях в рядах топ-менеджмента. Спустя 10 лет работы из компании ушёл операционный директор Эдвард Деффингер. О причине ухода не рассказали. Кроме того, в понедельник компания сообщила о смене логотипа сети.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +1,15% до 3764,59 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,04% до 1614,21 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 20:36 мск составила 70,31 долларов за баррель (+1,43%). Российская валюта слабела – 73,50 рублей за доллар.